La Tertúlia de Criança de gener serà sobre els menjadors escolars

El col·lectiu Tertúlies de Criança celebrarà el dimecres 16 de gener la seva 42a trobada, a 2/4 de 6 de la tarda al Casal de les Escodines, de Manresa.

El tema sobre el qual es conversarà serà els menjadors escolars per aportar informació sobre com són, qui els gestiona, què proposava el nou decret de menjadors que ha aturat la Generalitat i d'on ve el menjar, entre altres aspectes. No cal estar exercint de pare o mare ni ser expert per participar-hi i tothom hi és benvingut. Es pot arribar i marxar de forma lliure. Els infants disposen d'espai per moure's. El 10 d'abril se celebrarà el quart aniversari de les Tertúlies de Criança, un espai de trobada de les famílies per compartir informació i neguits sobre aquesta etapa de la vida.