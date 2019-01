El cas de la central fa emergir un error en la normativa del nou pla urbanístic

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, ha explicat que la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 2017 té per objectiu «corregir un error o omissió del POUM en la seva normativa».

Segons Aloy, la llei d'Urbanisme preveu que en sòl no urbanitzable poden dur-se a terme actuacions d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. El POUM, però, més enllà de la llei d'Urbanisme, estableix una condició afegida, la necessitat de tenir una finca mínima de 4,5 hectàrees sense distingir les xarxes de serveis. Aquesta condició té sentit per a totes aquelles activitats que requereixen d'una ocupació d'espai i una certa edificabilitat, però no té cap sentit en les xarxes de serveis, uns elements que són lineals o molt puntuals i que s'implanten independentment de les finques i que ofereixen un servei públic, com dipòsits d'aigua, xarxes de sanejament, clavegueram, xarxes elèctriques o de gas o col·lectors. La modificació del POUM té per objectiu excloure aquesta condició de 4,5 hectàrees de les xarxes de serveis i les actuacions d'interès públic que van entrar en servei abans de l'entrada en vigor de la llei del Sòl, el 1956. A més, s'aprofita per regular de forma expressa les instal·lacions eòliques.

El darrer ple municipal va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM amb una precisió de les actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable.