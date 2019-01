Creu Roja Manresa ha repartit 213 mantes en dos mesos i en necessita més amb urgència

Creu Roja Manresa fa una crida urgent a la ciutadania per aconseguir mantes. Aquest any ha esgotat les que tenia i no disposa d'estoc. Entre els mesos de novembre i desembre n'ha repartit 213 però el fred intens tot just ara comença. Les persones que hi vulguin col·laborar les poden portar a les seus de Creu Roja Manresa i Creu Roja Sallent, i als ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet i de Sant Joan de Vilatorrada. L'entitat també demana sacs de dormir.

Alba Franch, tècnica del Servei d'Acollida de l'entitat, explica que «tenim molta gent en situació d'infrahabitatge, que viuen en pisos on no hi ha portes ni finestres, i famílies que no poden escalfar casa seva». En alguns casos viuen en cases ocupades amb menors malalts fruit, precisament, de la seva situació de pobresa, amb bronquitis cròniques i constipats que no s'acaben de curar pel fet de passar fred. En altres casos, són famílies que paguen un lloguer però que pateixen pobresa energètica i opten per només escalfar l'habitació de la canalla, si poden.

Enguany, la Unitat d'Emergència Social de Creu Roja, creada fa tres anys i que fa rondes per visitar les persones que viuen en situacions de molta precarietat, ha incorporat una tècnica en salut a l'equip, justament, per donar resposta als casos esmentats.

Franch apunta que a les persones que viuen al carrer, que són les més prioritàries a l'hora de repartir les mantes «perquè és un tema de supervivència», se'ls ofereix allotjament però que no totes l'accepten. Quant a les famílies, si hi ha quatre membres, com a mínim, necessiten sis mantes, diu.

Segons dades facilitades per l'Ajuntament l'estiu passat, a Manresa hi havia més de mig miler de persones que vivien en condicions d'infrahabitatge i prop d'un miler que estaven en risc de desnonament. Franch comenta que, sobretot pel que fa a les que viuen al carrer i en infrahabitatges, hi ha molta mobilitat i que tenir els números exactes és complicat.