Deures per al pròxim govern de Manresa

? El pròxim govern de Manresa que surti de les eleccions municipals del mes de maig tindrà sobre la taula què s'ha de fer al nou espai públic que s'ha generat a l'entorn de l'Anònima i com fer-ho. També els usos definitius de l'edifici, ara molt encarats en activitats culturals i lúdiques. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, no va descartar ahir que s'hi pugui dur a terme una «endreça, neteja i deixar-ho per a usos provisional» en espera «que l'Ajuntament sigui capaç de fer la inversió per transformar-ho».