La hidroelèctrica de les Marcetes fa 113 anys que funciona sense permís municipal

La central hidroelèctrica de les Marcetes, de Manresa, fa 113 anys que funciona sense la corresponent autorització municipal, tot i que opera amb concessió, encara vigent, de la Junta d'Aigües de la Generalitat.

En aquests moments, l'Ajuntament està tramitant una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que, segons el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, permetrà «la legalització d'una activitat històrica».

La situació irregular va emergir quant el 26 de juliol del 2016, l'empresa Hidrodata SA va demanar llicència d'obres menors per a la substitució d'un tub de la central hidroelèctrica de les Marcetes.

El 20 de gener del 2017 l'Ajuntament va denegar la llicència perquè l'activitat no disposa de la corresponent autorització municipal «si bé sembla que es du a terme des d'almenys el 1906 amb la corresponent concessió actualment vigent de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya».

El 28 de juliol del 2017, l'Ajuntament va obrir expedient administratiu de protecció de la legalitat i es va requerir la sol·licitud de títol administratiu que en aquest cas quedava subjecte a l'aprovació d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable. La propietat va expressar la voluntat de regularitzar la situació i l'Ajuntament va proposar la redacció d'un pla especial urbanístic que reculli l'ordenació de l'activitat i de les edificacions.

El dictamen aprovat pel ple de l'Ajuntament també concreta que el 26 de setembre del 2018, l'empresa Hidrodata SA va entrar per registre el Pla Especial d'Usos les Marcetes per a la seva tramitació.

Aquest pla especial té per objectiu «la regularització administrativa de l'activitat de producció d'energia elèctrica». El dictamen assegura que, per la informació de què es disposa, l'activitat de central hidroelèctrica ha estat funcionant ininterrompudament des de la seva implantació amb diversos canvis de propietat i renovacions de la concessió.



El POUM frena la regularització



Però la regularització va topar amb les característiques del planejament municipal que no permetia el desenvolupament d'actuacions com les xarxes de serveis en sòl no urbanitzable, tot i que poden ser imprescindibles des del punt de vista de l'interès públic.

L'alternativa va ser redactar una modificació puntual del POUM que ajusti la normativa del sòl no urbanitzable amb l'objectiu que les xarxes de serveis tècnics puguin implantar-se.

Això s'ha fet afegint una excepció a les actuacions en xarxes de serveis tècnics i les actuacions d'interès públic existents amb anterioritat al 1956.

La modificació del planejament vigent es fa condicionant les actuacions a les característiques d'integració i mínim impacte sobre el sòl no urbanitzable previstes per la legislació urbanística.

Addicionalment també s'ha afegit una precisió sobre les actuacions de producció d'energia mitjançant energies renovables afegint les instal·lacions eòliques.

Segons el govern municipal, la modificació es pot fer perquè no afecta al sistema d'espais lliures ni de zones verdes ni d'equipaments esportius ni comporta un increment de sostre edificable ni de la densitat de l'ús residencial ni de la intensitat dels usos. Tampoc suposa una transformació dels usos existents.

La central de les Marcetes és a la carretera que mena cap al Pont de Vilomara, a l'indret anomenat Roca Tinyosa.