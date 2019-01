L'Ajuntament dona paga i senyal de 15.000 euros per guanyar espai públic a l'Anònima

Pràcticament tot el que envolta l'edifici centenari de l'Anònima ja és públic. Ahir l'Ajuntament de Manresa va donar paga i senyal de 15.000 euros a Endesa per la compra de sòl propietat de la compa-nyia elèctrica on fins ara era previst que s'hi fessin pisos, i van signar el conveni de compravenda que permetrà que hi hagi més espai públic en un dels sectors del Centre Històric de Manresa amb més densitat d'edificis i cap zona verda o d'esbarjo. El preu final serà de 265.000 euros (vegeu Regió7 del 7 de novembre). La nau de l'Anònima i l'edifici de les oficines del costat són de propietat municipal des del 2014, quan Endesa es va traslladar a la seva actual seu de l'edifici de la Catalana, a la carretera que va al Xup.

L'acord permetrà disposar de 4.500 metres quadrats d'espai d'ús públic a tot el voltant de l'Anònima, una superfície que equival a dues places de Sant Domènec. Fins ara el planejament urbanístic en aquest sector permetia que es pogués edificar en un espai de 9.227 metres quadrats, la majoria dels quals propietat d'Endesa. Amb el conveni l'edificabilitat es redueix a 5.500 metres quadrats. Aquesta reducció permetrà guanyar més espai públic fins els esmentats 4.500 metres quadrats.

El conveni el van signar els responsables de Gestió Patrimonial d'Endesa a Ibèria i Catalunya, Antonio Colchero i Laura Guim respectivament, i l'alcalde de Manresa. El secretari de l'Ajuntament, José Luis González Leal, en va ser testimoni, i la tresorera del consistori, Manuela Hervàs, va lliurar el teló de 15.000 euros que ja duia preparat. També van assistir a la signatura de l'acord el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i tècnics de la regidoria.



Signatura a la sala la Seu

La signatura de l'acord de compravenda es va fer a les oficines d'Endesa a la Catalunya Central, a l'edifici de la Catalana. En una sala que té el nom de la Seu. Les diferents dependències de la companyia a Manresa tenen noms molt manresans: la Llum, Can Jorba, la Sèquia o l'Agulla.

«Avui hem fet un pas significatiu per transformar l'entorn de l'Anònima. El Centre Històric és una prioritat del govern, i per apostar-hi cal fets i no només paraules», va dir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, després de la signatura. Va destacar la importància de l'acord perquè «és el tret de sortida d'una important modificació en un lloc del Centre Històric on hi ha col·lapse i no hi havia gaire marge» per actuar-hi.

L'espai públic que s'ha guanyat en detriment d'habitatges ha der ser «per al gaudi dels ciutadans», va afirmar al seu torn el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. Va explicar que el següent és incloure els canvis al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El primer pas es donarà al ple municipal previst per al pròxim 24 de gener. A partir d'aquí la tramitació pot durar 9 mesos fins a l'aprovació definitiva. El conveni ja es va aprovar al ple municipal del 15 de novembre amb el suport de tots els grups municipals tret de la CUP.

Per la seva banda, la responsable de Gestió Patrimonial d'Endesa a Catalunya, Laura Guim, va afirmar que el conveni és positiu per a totes les parts. «Endesa és una empresa arrelada al territori, amb 45.000 clients a Manresa, on té la seva seu central de la Catalunya Central». Va anunciar que la finca que queda de la seva propietat està a la venda i tindrà un ús residencial. «No som una immobiliària, sinó una companyia elèctrica», va afirmar.