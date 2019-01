L'exconseller Huguet declara pel retuit sobre la secretària del jutjat 13 de BCN

Josep Huguet (quart per l´esquerra) amb membres d´ERC, a l´entrada als jutjats

L'exconseller de la Generalitat manresà Josep Huguet ha anat a declarar aquest matí davant del jutge del jutjat d'instrucció 22 de Barcelona per un retuit que va fer el 22 de maig passat sobre la secretària del jutjat número 13 de Barcelona, en el qual apareixia el nom, l'afinitat política i la imatge de la secretària judicial, que és la que va participar en l'escorcoll a la seu d'Economia del 20 de setembre de l'any passat.

A l'entrada als jutjats ha estat acompanyat per diversos càrrecs i militants d'Esquerra Republicana de Catalunya, com ara l'actual regidor i cap de llista a les properes municipals per Manresa, Marc Aloy; l'alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire; o l'exregidor manresà Ignasi Perramon.

Segons va detallar Huguet quan es va conèixer la citació, se l'investiga per coacció i delicte contra l'administració de justícia. Ja va declarar per aquest cas davant la fiscalia l'estiu passat i ara el cas ha arribat al jutge. El manresà va atribuir que se'l citi a la seva rellevància pública.