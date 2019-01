Padró, promotor de Primàries Manresa, presenta la seva candidatura

Arnau Padró, membre del grup promotor de Primàries Manresa, ha presentat candidatura a Primàries Manresa amb l'objectiu d'encapçalar-ne la llista electoral.

Primàries Manresa té com a objectiu organitzar unes primàries obertes a tots els ciutadans, que podran triar els candidats a alcalde i a regidors, i també presentar-se per ser elegits com a tals per tal de trencar amb la dinàmica dels partits tradicionals.