«La policia em va dir que no podia anar per enlloc i em volia multar»

Fa un parell de mesos que s'ha sumat a la moda dels patinets elèctrics i ja no se'n pot desfer. La manresana Alba París l'utilitza diàriament per anar a treballar i fer qualsevol encàr-rec i n'està molt contenta. Va tenir, però, una topada amb la Policia Local que la manté a l'expectativa.

Com va anar l'incident amb els agents?



Jo circulava pel lateral del passeig Pere III. Era festiu [6 de desembre] i havia anat a fer una volta pel centre. Em va veure una patrulla de la Policia Local i em va parar. «Vostè no sap que no pot circular per aquí?», em van dir, i jo vaig respondre que tenia entès que no hi havia cap normativa vigent fins al 2019. Em van preguntar com podia saber allò i vaig contestar que per la informació que havia sentit als mitjans de comunicació. La seva resposta va ser: «Vostè està equivocada, no pot circular per aquí». Em volien multar amb 90 euros i fins i tot em van amenaçar de confiscar-me el patinet.



Quina alternativa li van oferir?



Davant la pregunta de per on havia de circular –quan hi ha carril bici no utilitzo pas la vorera, i el Passeig és una continuació del carril bici del Guimerà–, em van dir que «per enlloc», que abans de comprar-me el patinet havia d'haver-me informat a l'ajuntament. Després d'una estona i de prometre que aniria fins a casa amb el patinet a la mà, no em van multar.



I ara què?



Continuo circulant amb el patinet però amb més prudència. Intento anar sempre pel carril bici, però és molt complicat perquè hi ha molts trams on no n'hi ha. De totes maneres, m'han vist moltes altres patrulles i mai m'han dit res. Fins i tot els guàrdies que hi ha davant de l'ajuntament, on sovint vaig a fer tràmits, s'han mostrat interessats pel patinet i mai m'han comentat que estigués prohibit ni res per l'estil.



Sobre això que comenta del car-ril bici... Què passaria si només pogués circular en trams així?



Si fan una normativa que obligui a circular pel carril bici, a Manresa serà com si prohibissin l'ús del patinet. Està fet a pedaços. Si no el poden habilitar sencer, que delimitin zones per on es pugui circular. Jo hauria d'anar a peu el 80% del recor-regut que faig cada dia si no pogués circular per voreres o per la calçada.



Com definiria l'experiència?



El patinet em va molt bé. Treballo tot el dia dreta i, quan plego, en dos minuts soc a casa. Puc travessar la ciutat en pocs minuts i no tinc problemes per aparcar. Ara, he de dir que tothom em mira pel carrer. Sembla que a Manresa ens faci vergonya circular amb patinet. Tot i això, cada vegada se'n veuen més.



Li cal alguna restricció?



No sé si és una bona eina per a joves, perquè corre –el meu arriba a 27 km/h– i s'ha de fer servir amb molt seny. Reconec que quan vaig per la vorera, que són pocs cops, he d'anar molt alerta per no topar amb ningú.