Com es pot estar més d'un segle sense llicència d'activitats?

? La pregunta és: com ha pogut passar que la central hidroelèctrica de les Marcetes hagi funcionat 113 anys sense permís municipal?

I la resposta de l'Ajuntament ha estat: «Doncs perquè és una activitat molt antiga. En el seu moment no es necessitava llicència municipal d'activitats, i com que mai l'havien necessitat, no havien regularitzat la situació».

El govern municipal, però, deixa clar que que tinguin o no tinguin la llicència municipal no té res a veure amb el pagament dels impostos. És a dir, pel sòl i per les edificacions la propietat està obligada a pagar l'IBI, hi hagi o no hi hagi activitat. I per l'activitat, l'empresa que explota la central té uns deures tributaris i, per tant, si està subjecta al pagament de l'IAE l'ha de pagar com qualsevol altra empresa, independentment que tingui o no la llicència municipal. Fins i tot podria passar que el titular de l'activitat no sigui el propietari del sòl i, per tant, l'IBI no el pagui l'empresa que explota la central hidroelèctrica.