VÍDEO | Com és Marc Aloy? Descobreix el candidat d'ERC a l'alcaldia de Manresa

Marc Aloy, actual primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i regidor d'Urbanisme i Llicències, és el candidat d'Esquerra per a l'alcaldia de Manresa en les properes eleccions municipals.

Aloy, arquitecte amb estudis de música, es reconeix com a una persona «un pèl tímida» i ha posat com a pal de paller del seu projecte polític el lema «Trobem-nos». Però, com és realment Marc Aloy? Com el el veuen les persones del seu entorn?

No us perdeu aquest vídeo, en el qual deu persones parlen d'ell i dels valors que el defineixen.