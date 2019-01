La federació de barris de Manresa demandarà per la via civil l'extresorera que va robar 18.000 euros

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demandarà per la via civil l'extresorera de l'entitat Teresa Torrabadella Damuns, que va desviar 18.000 euros de la caixa de cabals de l'ens veïnal. Va fer el mateix amb 12.000 euros de l'Associació de Veïns dels Comtals d'on, a més a més, va sostreure un sobre amb 3.000 euros. També n'era la tresorera. Els fets van transcendir el juny del 2013. Quan es va saber, Torrabadella, que estava empadronada a Sant Vicenç de Castellet i tenia un pis a Manresa, va desaparèixer.

El 30 de maig passat va fer cinc anys de la denúncia penal que va presentar al jutjat l'expresident de la federació, Enric Martí. Denúncia que va prescriure en aquella data perquè en tot aquest temps els Mossos d'Esquadra no han localitzat Torrabadella per poder-la jutjar. De fet, el 15 de gener del 2014 havia de declarar al jutjat d'instrucció número 7 de Manresa, però es va suspendre perquè estava en parador desconegut.



Deixar-ho córrer o no



Toni Erro, actual president de la federació de barris, explica que «vam rebre una carta del jutjat on ens deien que l'acció penal prescrivia i que s'iniciava la possibilitat que nosaltres féssim una demanda civil, i que tenim deu anys per fer-ho». A partir d'aquí, la federació tenia dues possiblitats, o deixar-ho córrer o tirar endavant aquesta denúncia civil.

En una junta directiva celebrada el 8 de novembre passat en la qual van participar representants de les entitats federades, es va decidir tirar endavant la demanda amb sis vots a favor, dues abstencions i un vot en contra. Erro admet que quan es va plantejar la demanda «moltes veus van dir que no ens portaria enlloc». Malgrat això i tenir dubtes seriosos que algun dia puguin recuperar els diners, assenyala que «el fet que va pesar més és que no podem permetre que quedi la sensació que ho deixem estar» perquè significaria que hi ha «una escletxa» i que qualsevol persona que comet un delicte d'aquest tipus en pot sortir victoriosa.



Investigacions prèvies



Erro situa en 4.000 euros i escaig el cost que pot implicar el procés. De moment, s'ha fet una primera provisió a l'advocat que ho porta de 544 euros per a les investigacions prèvies perquè en una demanda civil la feina d'aportar les proves perquè el jutge l'accepti l'ha de fer la part demandant, a diferència d'una denúncia penal, en la qual ja s'encarrega l'Estat de recollir-les. D'entrada, la demanda només serà de la federació de bar-ris perquè, segons l'advocat, apunta Erro, el cas és diferent que el dels Comtals, si bé no s'ha descartat del tot que puguin presentar-la plegats. El president de la federació de barris comenta que han d'acabar de concretar la quantitat sostreta per Torrabadella si es compten els danys col·laterals, com ara 3.000 euros que la federació va deixar a l'associació dels Comtals per sortir del pas.

Els fets es van destapar quan una treballadora de la federació va comunicar a l'aleshores president que no havia cobrat. Això el va portar a demanar l'estat de comptes a Torrabadella, que va aconseguir despistar-lo donant-li 3.000 euros que havia manllevat a a l'aleshores presidenta dels Comtals, Pepita Burgués. Finalment, però, Martí va descobrir el forat de 18.000 euros, diners que Torrabadella va desviar a uns comptes desconeguts. La junta de la federació ho va denunciar i va alertar l'ens veïnal dels Comtals.

Erro remarca que la denúncia civil no prescriu mai i la justícia pot condemnar la persona demandada a pagar encara que no es presenti i treure-li els diners del sou si està per sobre del salari mínim interprofessional. Per això, però, caldrà localitzar-la abans.