La Fiscalia avalua si té base la denúncia sindical de retenció il·legal de cartes

La Fiscalia investiga les denúncies interposades pel Sindicat Independent Professional de Cor-reus i Telègrafs (SIPCTE) per un presumpte delicte d'infidelitat de custòdia de documents privats per part dels responsables de Cor-reus. Representants del sindicat van denunciar ahir als jutjats de Manresa que els centres de treball de la capital del Bages i de Piera tenen retingudes «il·legalment» milers de cartes i notificacions des de fa mesos.

Estaven citats a declarar com a testimonis en la investigació que té oberta la Fiscalia arran de les denúncies del mateix sindicat, on fan constar que en data del 14 de setembre del 2018 hi havia a Manresa més de 20.000 enviaments pendents d'entrega. Entre d'altres, citen el cas de notificacions de multes de trànsit que arriben passat el termini per pagar-les a preu reduït; de citacions de centres sanitaris; o d'altres cartes que arriben amb molt retard i obliguen els ciutadans a pagar un recàrrec.

En el document presentat a Fiscalia, el sindicat també denuncia que «no se substitueixen les abscències de treballadors» d'aquest centre de treball, fet que provoca «estrès i conflictes permanents». Manuel Aguilella, secretari d'Acció Sindical de SIPCTE, va assegurar en declaracions a Regió7 abans d'entrar al jutjat que «el que passa a Manresa és escandalós, els treballadors reben una pressió enorme i s'està acumulant una gran quantitat de trameses».



La paqueteria, «prioritària»

Aguilella va posar d'exemple el cas d'una treballadora de Manresa que ha estat expedientada, va dir, per repartir les cartes que provenien de l'Hospital Sant Joan de Déu: «Els responsables de Cor-reus van enviar una circular al principi de desembre on establien quina havia de ser la prioritat a l'hora de repartir, i el més important i urgent són els paquets. És lamentable i és il·legal».

Segons el document intern, al que ha tingut accés aquest diari, les cartes classificades a secció (entre les quals hi ha tota la correspondència ordinària) quedarien en un segon pla. El sindicat, que té uns 1.600 afiliats de la província de Barcelona, segons Aguilella, apunta com a responsables directes del «caos» que hi ha en diversos centres de treball de la Catalunya Central el cap de sector, el cap d'àrea i el cap de recursos humans de les zones afectades. De fet, un dels altres responsables a qui assenyala el sindicat, el cap de distribució de Manresa, ja va dimitir el setembre per les queixes i denúncies dels treballadors (vegeu Regió7 del 19 de setembre).

El delegat sindical va admetre ahir que després dels problemes viscuts a l'estiu, en què veïns de la zona del Passeig i Guimerà també es van queixar que no rebien cor-respondència, Correus ha contractat entre 5 i 7 persones més a Manresa i ha afegit tres furgonetes al repartiment. Malgrat tot, no ho considera «suficient».

Aguilella va acudir a declarar acompanyat de Nadia Abejón, delegada electa al comitè d'empresa de SIPCTE per la província de Barcelona, i de Begoña Ezponda, delegada sindical de Piera.