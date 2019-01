L'Ajuntament arregla la paret malmesa d'un dels accessos al Pujolet

Veïns de la plaça Catalunya van denunciar a través d'aquest diari la situació de deixadesa de la paret que hi ha a l'entrada al recinte del pavelló municipal del Pujolet pel carrer de Lleida. La denúncia va donar resultat i al cap d'uns dies l'Ajuntament va procedir a la reparació de la paret malmesa i a la retirada de la runa del terra.

Els veïns es van queixar perquè una part de la paret s'havia desprès i la runa havia quedat escampada al terra, juntament amb unes tanques tombades. A banda, també va advertir que és un espai que no només utilitzen els amos incívics de gossos per tal que aquests hi orinin sinó que sovint també hi ha orins humans. La situació de deixadesa també és evident al parc que hi ha a l'altra banda del recinte esportiu, a la banda del carrer de Sant Fruitós.