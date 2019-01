Darrer cap de setmana de la pista de gel a Sant Domènec

Demà, d'11 del matí a 9 del vespre, serà el darrer dia que funcionarà la pista de gel que hi ha a la plaça de Sant Domènec, on va començar a funcionar el 24 de novembre passat. Avui, a les 7 de la tarda, hi haurà el sorteig de regals entre els usuaris que hagin omplert el tiquet amb les seves dades personals i el dipositin a una bústia que hi ha a la pista de gel. Es sortejarà un abonament per veure el Baxi Manresa la temporada 2018-19, 10 entrades dobles per a espectacles al Kursaal i 12 per als Cinemes Bages Centre. La pista de gel, que fa 300 m2, és el tercer any consecutiu que s'instal·la a la cèntrica plaça manresana amb l'impuls de la regidoria de Comerç i la gestió comercial de la UBIC.