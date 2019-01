El director d'Alerta Digital demana disculpes a sor Lucía per tractar-la de prostituta

El convent de Santa Clara de Manresa ha acollit avui dissabte l'acte de conciliació entre Armando Robles Valenzuela, director d'Alerta digital i del programa de televisió-web "La ratonera", amb sor Lucía Caram. Robles li ha demanat disculpes per insultar-la. Els fets van tenir lloc l'any 2017, un parell de dies després que la mediàtica monja establerta fa anys a Manresa i que lidera la Fundació del Convent de Santa Clara i els projectes contra la pobresa infantil Invulnerables i casa de la infància, participés a programa 'Chester in Love' presentat per Risto Mejide, on, entre altres, va qüestionar la virginitat de Maria dient que si estimava Josep, el més normal és que mantinguessin relacions sexuals. La reacció de Robles va ser fer unes declaracions en les quals assegurava que tenia informació fidedigna segons la qual sor Lucía hauria exercit la protitució a la seva terra natal, a l'Argentina. També la va tractar de "golfa".



Falses i sense cap fonament

Davant les declaracions injurioses contra la dignitat i l'honor de Caram, que, en concret, va abocar Robles el dia 2 de febrer del 2017, les lletrades, representants de la monja, van interposar al jutjat de Manresa una querella criminal per un pressumpte delicte d'injúries. Robles es va retractar de tot el que va dir, reconeixent que les seves afirmacions eren falses i sense cap fonament, es va comprometre a rectificar públicament les seves afirmacions i va realitzar un donatiu a la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa.

Durant l'acte de conciliació, l'home ha manifestat el seu dolor davant el que va considerar un mal moment personal, i ha manifestat el seu respecte per sor Lucía com a dona i com a religiosa, així com el reconeixement de la seva obra a favor dels més vulnerables, insistint en la necessitat que la seva retractació sigui acceptada i agraint haver estat rebut per sor Lucía.

Al seu torn, la monja ha acceptat les seves disculpes i ha manifestat la seva satisfacció que s'hagi celebrat un acte de reconciliació i de perdó, com a exigència de la fe i del compromís per treballar per la justícia i la pau.

S'ha agraït al despatx Pich Advocats de Manresa la seva professionalitat i interès en la manera de tractar un afer tan espinós.