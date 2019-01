L´avinguda Països Catalans i l´entorn de Fàbrica Nova, obres cabdals d´aquest 2019

El 2019 no tan sols serà any d'eleccions. De moment, municipals i les europees el pròxim mes de maig. També serà un any d'obres a Manresa que un cop enllestides canviaran d'una forma important, per no dir radical, la mobilitat a la ciutat. Aquest 2019 han de començar els treballs de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, entre la carretera de Viladordis i la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja, i la reforma de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara. Dos projectes que suposaran una inversió de 6,2 milions d'euros i la creació de nous eixos viaris que faran que la carretera de Vic sigui menys carretera.

A això cal afegir-hi que el 2019 ha d'arribar la culminació de treballs que estan en marxa i que també suposen la transformació de diversos punts de la ciutat o en altres casos la millora de serveis: la Baixada dels Drets, l'estació de la Renfe, el crematori al costat del cementiri, la prolongació del carrer Sant Maurici o l'edifici de la FUB-3, mostra del creixement de la universitat a Manresa. Sense oblidar l'edifici del Museu, on aquest any s'han de reiniciar les obres de recuperació, un projecte amb una inversió prevista de 4,4 milions. Molt moviment, doncs.



Països Catalans a mitges

La prolongació de l'avinguda dels Països Catalans hauria de començar la primavera vinent. En el futur ha de ser una peça clau per a la mobilitat de la ciutat, ja que connectarà directament tota la part est de Manresa amb l'oest, el sector de les Bases de Manresa, passant pel nus de la rotonda de Prat de la Riba. Descarregarà trànsit de la carretera de Vic i sobretot del sempre atapeït carrer Sant Cristòfol, que actualment és l'única connexió urbana entre tot el sector est (Balconada, Font dels Capellans, Sagrada Família i la zona comercials dels trullols) i oest.

Els 2,7 milions d'euros es posarà la Generalitat. Segons la previsió de la regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, els treballs s'han d'iniciar la pròxima primavera (vegeu Regió7 del 5 de maig del 2018). De moment tindrà dos carrils de circulació, tot i que el projecte definitiu en preveu que en tingui quatre i que l'avinguda s'acabi allargant, més endavant, fins als Trullols.



Obres vora Fàbrica Nova

Si l'avinguda dels Països Catalans suposarà un nou eix est-oest -i a l'inrevés, la reforma de la Via de Sant Ignasi i l'avinguda Bertrand i Serra fins a la carretera del Pont, al costat mateix de Fàbrica Nova, significarà que es podrà anar de sud a nord sense haver de passar necessàriament per la carretera de Vic. Es farà un enllaç més directe entre Bertrand i Serra i el carrer Sant Joan d'en Coll, a la cruïlla de la carretera del Pont de Vilomara. De fet, les obres és previst que comencin per aquest punt, a l'interior de l'actual solar tancat de Fàbrica Nova, de forma que en un primer moment no s'alteraria la circulació.

El projecte també inclou que es guanyi espai públic a la plaça del Remei -ara un aparcament mal endreçat- i també davant els habitatges de l'avinguda. Els 3,5 milions del projecte surten de La Caixa com a propietaris de part de Fàbrica Nova, de l'Ajuntament, una aportació de la Generalitat i les contribucions especials que hauran de pagar els veïns. Hi ha qui hi veu que és el començament de la recuperació de Fàbrica Nova. Aquestes obres enllacen amb la urbanització que s'acaba de fer a la mateixa Via de Sant Ignasi i al carrer Vidal i Barraquer. 3,6 milions més.

Quan s'hagin acabat les dues obres s'obrirà un nou escenari a Manresa: un eix de circulació sud-nord que empalmarà, a l'alçada del Pont de Ferro, amb l'altra eix est-oest. En tots dos casos alliberarà trànsit a la carretera de Vic. Potser llavors seria el moment d'encarar la racionalització de la carretera que tantes vegades s'ha reivindicat.