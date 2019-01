L'escola Fedac Manresa estrenarà el curs vinent un batxillerat inèdit a Catalunya

Batxillerat Professionalitzador, és el nom del nou itinerari per als alumnes que acabin l'ESO que ha preparat l'escola Fedac Manresa. Es tracta d'un batxillerat totalment inèdit a Catalunya, de creació pròpia i que el centre posarà en marxa el curs vinent, un cop ja ha obtingut l'autorització de la Generalitat per oferir-lo.

De moment, els nous estudis (privats) començaran amb una línia i un mínim de 15 alumnes. Tot el professorat -del qual s'està fent la selecció actualment- serà nou i els tutors i alguns professors tindran una titulació en coaching. Malgrat que encara falten dies perquè comenci el període de preinscripció escolar per als estudis obligatoris -del 29 de març al 9 d'abril, a Fedac tenen una llista d'espera per a les famílies que s'hi vulguin apuntar, per a les quals -i per a la ciutadania interessada en general- ha organitzat una trobada familiar d'orientació professional al centre i la presentació del nou batxillerat, el proper 4 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre.



Els trets diferencials

Alba Pérez, directora general de Fedac Manresa (les antigues Dominiques), i Maria Josep Arévalo, directora pedagògica d'ESO del centre, destaquen, per una banda, que la diferència principal del nou batxillerat (que han batejat com BAT BYT, de Batxillerat i Building Young Talent) amb el convencional, és que «partim del currículum oficial, que nosaltres oferim a partir d'un nou itinerari per als alumnes que tenen molt clar que volen accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o a uns estudis universitaris, com seria el cas de l'Escola Superior de Música de Catalunya, sense haver de fer la selectivitat». Per altra banda, la gran novetat és que «el currículum s'ha construït amb una metodologia absolutament competencial que assegura el treball de les intel·ligències múltiples i dona una base de qualitat». Fan notar sobre això que des del món de l'empresa hi ha una demanda superior per a estudiants que hagin fet un CFGS des del batxillerat i no tant des d'un CFGM. El batxillerat és el pas intermedi que ara es valora molt a nivell d'empresa».

Es treballen les matèries com a projectes i amb treball cooperatiu, que «són ítems de la nova educació» que es va introduint en l'ensenyament amb la idea «d'atendre la diversitat, tenint en compte que hi ha alumnes que són més pràctics, més intuïtius, més creatius, i no tan teòrics», i que es troben que «el batxillerat clàssic, més teòric, no s'ajusta a les seves necessitats», de manera que «no tenen un espai on desenvolupar les seves habilitats en acabar l'ESO». Destaquen sobre aquesta assignatura pendent de l'ensenyament en general que el 14 de febrer la Fundació Bofill farà una jornada per debatre les necessitats de l'educació a nivell dels estudis postobligatoris i que la Fedac hi participarà.



Itineraris personalitzats

Pel que fa a les assignatures, les 15 que hi ha al batxillerat clàssic s'han reconvertit en set matèries que les engloben amb un enfocament pràctic i un protagonisme molt especial per a l'anglès. A banda, depenent de l'especialització posterior, la idea és que es puguin crear itineraris personalitzats amb la possibilitat de fer optatives amb l'Institut Obert de Catalunya, com anàlisi musical, cultura audiovisual, tecnologia industrial, electrotècnica. Hi ha un conveni de pràctiques amb la FUB i la intervenció d'especialistes externs que impartiran classes magistrals.