Manresa ja disposa del pàrquing dissuasiu al barri de Plaça Catalunya

Manresa ja disposa, des d'aquesta setmana, d'un nou pàrquing dissuasiu gratuït al barri de Saldes-Plaça Catalunya. El solar que s'ha adequat durant les darreres setmanes té un espai per a una seixantena de vehicles i dona servei també als veïns del barri de Mion-Puigberenguer.

Ahir se'n va fer la presentació, en què hi van participar els regidors de Mobilitat, Jordi Serracanta, i de Barris, Joan Calmet, així com els presidents de l'Associació de Veïns de Plaça Catalunya, Ramon Caballol, i de la Mion, Agapito López. Serracanta va anunciar que l'Ajuntament té intenció, aquest 2019, d'arribar a acords amb propietaris d'altres solars que es puguin adequar com a aparcaments gratuïts, en alguns barris amb «problemes de mobilitat» que no va voler avançar. Entre els nous espais hi ha el solar de la Fàbrica Nova on s'habilitaran 80 places, tal com va avançar Regió7 el passat 30 d'octubre.

Malgrat això, Serracanta va confirmar ahir a aquest diari que des de la regidoria ja s'està treballant per arribar a un acord amb la propietat d'un solar que hi ha per sobre del recentment estrenat –entre el carrer Solsona i el camí de la Gravera– amb la voluntat d'ampliar l'oferta de places gratuïtes de pàrquing en aquesta zona, «que sabem que té problemes de mobilitat des de fa temps», va assegurar Serracanta. De fet, el nou espai estava ahir ben ple, i no paraven d'entrar i sortir-ne cotxes. Ara bé, arribar a a un acord amb els propietaris de l'altre solar està sent complicat, segons el regidor, perquè el terreny és d'un banc.



Falta la senyalització

A banda del benefici que suposa per als veïns de Plaça Catalunya disposar de noves places de llarga durada, el regidor també va destacar la funció dissuasiu de l'aparcament, ja que té connexió amb la línia 3 del bus urbà, que porta al centre de la ciutat.

L'actuació ha tingut una durada d'un mes i ha costat 22.170 euros. Només falta instal·lar la senyalització que es col·locarà al carrer Martí i Pol per informar de la proximitat del nou espai, treballs que es duran a terme en els propers 10 dies, segons Serracanta. Ahir també van valorar el nou espai els presidents de les associacions veïnals, que es van mostrar satisfets d'haver aconseguit resposta de l'Ajuntament a una llarga demanda d'aquests barris. Caballol, però, va expressar que hi continua havent manca de places «i seguirem treballant per resoldre-ho».