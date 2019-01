Xerrada sobre l'ús d'Internet en els infants i els adolescents

Davant la preocupació per part de famílies a l'entorn de la utilització d'internet en l'adolescència, l'Ajuntament de Manresa i l'Oficina Jove del Bages han organitzat la xerrada «Internet segura» per tractar l'ús d'internet en els joves i adolescents.

L'activitat es portarà a terme el dijous 17 de gener, a les 7 de la tarda, a l'Espai Jove Joan Amades, i anirà a càrrec de l'Oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Durant la sessió, que està adreçada als familiars de joves i adolescents, es donaran consells i recomanacions per reduir els riscos de navegar per internet a través de les xarxes socials, videojocs i telèfons mòbils. Per assistir-hi cal confirmar l'assistència trucant al telèfon 93 877 13 60, enviant un whatsapp al 676 66 41 42, o un correu manresajove@ajmanresa.cat.