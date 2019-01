El conseller demana disculpes a Martorell per la lentitud de les millores

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va demanar disculpes ahir a Martorell, en l'acte per commemorar els 125 anys de la línia Martorell-Igualada, pel ritme de les actuacions de FGC i «la percepció de lentitud». Va reconèixer que «cal posar-se les piles perquè les inversions siguin més ràpides».



Tot i això, va fer una retrospectiva del servei ferroviari i va defensar les millores de la línia des que la Generalitat en va assumir la gestió, a final de la dècada dels 70 del segle passat.



El conseller va presidir l'acte que va tenir lloc ahir al migdia a Martorell. En el seu discurs va assegurar que la T-Mobilitat serà una realitat el 2021, una demanda històrica dels municipis més propers a la zona metropolitana que queden fora de la primera corona i on, per tant, el preu de bitllet és més car. L'anunci, però, significa un nou retard de FGC per posar en marxa el projecte. De fet, aquest any ha entrat en vigor una tarifa plana per a desplaçaments de transport integrat entre els 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En principi aquest retard en la posada en marxa de la T-Mobilitat ha de permetre que el projecte es posi en marxa sense problemes en dos anys, ja que disposarà d'una tecnologia de validació sense contacte i funcionarà amb un model tarifari basat en la distància quilomètrica i els quilòmetres recor-reguts. «Encara no se sap quines seran les tarifes i ja es veurà com repercutirà la T-Mobilitat als municipis de la Catalunya Central», va dir a aquest diari el president de FGC.