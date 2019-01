El director d'Alerta Digital demana perdó a sor Lucía per dir-li «golfa»

arxiu particular

Caram amb Robles, ahir arxiu particular

La va tractar de prostituta i li va dir «golfa». Ara, se n'ha retractat i li ha demanat perdó. El convent de Santa Clara va acollir, ahir, l'acte de conciliació entre Armando Robles Valenzuela, director d'Alerta Digital, i sor Lucía Caram.

El 2017, Caram va participar al programa Chester in Love, on va qüestionar la virginitat de Maria en el sentit que, si estimava Josep, el més normal era que mantinguessin relacions sexuals. Robles va fer tot seguit unes declaracions en les quals assegurava que tenia informació fidedigna segons la qual sor Lucía hauria exercit la prostitució a l'Argentina i la va tractar de «golfa». Representants de la monja van interposar al jutjat de Manresa una querella criminal per un presumpte delicte d'injúries. Robles es va retractar de tot el que va dir, reconeixent que les afirmacions eren falses i sense cap fonament, i es va comprometre a fer una rectificació pública. Durant l'acte de conciliació, ahir, va manifestar el seu dolor davant el que va considerar un mal moment personal. La monja va acceptar les seves disculpes.