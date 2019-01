FGC projecta allargar la línia de Manresa fins a Gràcia passant per l'Eixample abans del 2025

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) projecta allargar la línia de Manresa i Igualada perquè els trens arribin a Gràcia i l'Eixample, passant per la Diagonal. Els responsables de l'empresa pública són conscients que calen inversions a la línia de la Catalunya Central perquè el servei ferroviari sigui més eficient i respongui a les necessitats dels ciutadans de les comarques de l'interior. Per aquest motiu, el president de FGC, Ricard Font, va dir a Regió7 ahir, dia que es commemorava els 125 anys de la línia Martorell-Igualada, que estan treballant perquè el projecte sigui una realitat abans de l'any 2025.



Actualment els combois arriben fins a la plaça d'Espanya, i si els usuaris es volen desplaçar cap al centre de Barcelona han d'utilitzar el transport urbà. Ara, FGC pretén que els trens provinents de Manresa i Igualada finalitzin el seu trajecte a l'actual estació del barri de Gràcia (de la línia del Vallès), situada a la plaça de Gal?la Placídia, i per tant s'allargarà la línia pel subsòl de Barcelona. Tot i que ara s'està redactant el projecte, i encara no se'n poden especificar els detalls, es preveu que hi hagi parades a l'Hospital Clínic i a la plaça de Francesc Macià.



Tot i les previsions, el màxim responsable de FGC puntualitza que no hi ha un calendari marcat. «Primer hem de resoldre el finançament del tram central de la L9, i després haurem de buscar el finançament per al projecte de la L8 [ la que connecta les dues capitals de la regió central amb Barcelona]», explicava ahir Font. Tot i això, calcula que a final d'aquest any s'hagi enllestit la redacció del projecte i confia que l'execució de les obres, que duraran uns tres anys, pugui començar el 2021. Els treballs tindran uns costos aproximats entre 300 i 350 milions d'euros.



«El projecte permetrà una millor connectivitat entre les diferents línies de FGC i significarà un revulsiu important», explicava Font. I és que el pla suposarà, també, una inversió per adquirir més trens i incrementar el servei ferroviari. FGC ha registrat un rècord històric en les seves línies metropolitanes (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) amb 87,15 milions de validacions el 2018, la qual cosa suposa un creixement del 3,3% respecte a l'any anterior.



En concret, la línia Barcelona-Vallès va superar els 64 milions de viatges, un 3,3% més, uns resultats impulsats per les prolongacions de Terrassa i Sabadell (Barcelona) dutes a terme el 2015 i el 2017, respectivament, segons va informar l'operador en un comunicat dimecres passat.



En la línia Llobregat-Anoia també hi ha hagut un increment del 3,3%, amb 23 milions de validacions, en registrar-se un augment global de la mobilitat. FGC preveu doblar el nombre de viatges un cop els trens de la L8 arribin a l'estació de Gràcia.

El repte, reduir el temps



Els responsables de l'empresa pública de transport tenen clar que, més enllà de millorar la connectivitat dels trens de la Catalunya Central, el repte és reduir el temps del trajecte. I és que actualment els usuaris que agafen el tren a la capital del Bages tarden prop de 90 minuts a arribar a la plaça d'Espanya de Barcelona. I, malgrat que la millora del transport públic és una demanda ciutadana de les comarques centrals, l'estona que tarden els combois a completar el trajecte resta competitivitat al servei de FGC. La prova és que el 80% dels viatges de la L8 són entre els pobles i ciutats que hi ha entre Martorell i Barcelona.



«Està clar que hem de revisar l'estratègia en els ramals del Bages i l'Anoia per millorar la velocitat comercial. És un repte que hem d'encarar la propera dècada, i això suposarà fer inversions molt importants. En els propers deu anys ha de ser un objectiu a assolir», explicava el president de FGC. La fórmula com s'aconseguirà aquesta fita encara és un misteri. «L'estratègia s'ha d'estudiar», puntualitzava.