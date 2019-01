L'ANC obre local al carrer de la Caritat i inicia un Verkami per adequar-lo

L'ANC-Manresa ha obert una campanya de micromecenatge a través de Verkami per tal d'adequar el local social on a partir d'ara desenvoluparà la seva activitat, situat al carrer de la Caritat.

Fins ara, l'ANC desenvolupava les seves activitats a la seu d'Òmnium Cultural del carrer de So-brerroca, però ha decidit traslladat la seva seu al carrer de la Caritat, 28-30, baixos (molt a prop de la Bonavista). Ho ha motivat, per una banda, el creixement que han experimentat les seves activitats durant aquests últims mesos i, de l'altra, la voluntat de donar un millor servei als seus socis i simpatitzants, i a tots els manresans que comparteixen els seus objectius. «Volem que aquest local es converteixi en un punt de trobada de totes aquelles persones i col·lectius que, com nosaltres, treballen per la independència del nostre país i per la construcció de la República catalana».

El nou espai, d'uns 200 m2, requereix un seguit de reformes per adaptar-lo a les necessitats de l'entitat, que, recorda, no ha rebut mai subvencions ni ajuts de cap organisme públic ni privat, de manera que totes les seves iniciatives -mobilitzacions, concentracions, actes, etc.- són autofinançades. És per això que fa una crida a tots els socis i simpatitzants i els demana la seva col·laboració econòmica per «dur a bon port aquest nou i engrescador projecte». A tal efecte, ha obert una campanya de micromecenatge a través de Verkami «per tal que tothom hi pugui fer aportacions».

Si la campanya assoleix l'objectiu marcat, els col·laboradors rebran un obsequi, tal com s'explica a la pàgina web (https://www.verkami.com/locale/ca/projects/2245-nou-local-per-ser-mes-forts).

Les aportacions també es poden fer de manera presencial al local, de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda. Conviden tothom a visitar les noves instal·lacions.