L´escriptor Ignasi Llorente parlarà sobre la postveritat

Dijous vinent, a les 7 de la tarda, el Centre Cultural el Casino acollirà una xerrada de l'escriptor i divulgador científic Ignasi Llorente sobre com combatre la postveritat, que el 2016 va triar l'Oxford Dictionary com a paraula de l'any. L'acte l'organitza el col·lectiu Una altra educació és possible.

Llorente va estudiar Medicina a la Universitat Rovira i Virgili. Tot i això, ha dedicat la major part de la seva trajectòria professional a la comunicació i a les TIC. Actualment col·labora amb diverses entitats, universitats i organitzacions amb conferències i publicacions al voltant del paper que el mètode científic ha de jugar en la nostra societat més enllà del camp estrictament científic. Ha escrit el llibre A la recerca del benestar i el conte infantil Mai no oblidaré el teu nom.