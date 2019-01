Nova Crida deixa d'oferir ballades de sardanes a Manresa després de 40 anys

L'entitat Nova Crida ha deixat d'oferir una programació estable de sardanes després de quatre dècades ininterrompudes organitzant ballades a Manresa. Els responsables, que tenen més de 70 anys, diuen que són massa grans per ocupar-se'n. Ara, les associacions Dintre el Bosc i Agrupació Cultural del Bages, davant el temor que la ciutat quedi sense una agenda sardanista regular, han decidit assumir la tasca que fins ara portava a terme Nova Crida i elaborar un calendari de ballades de sardanes.

Nova Crida programava ballades a places de Manresa cada tres setmanes, aproximadament, però en els darrers anys elaboraven una agenda menys ambiciosa. La secció sardanista de l'Agrupació Cultural del Bages i Dintre el Bosc organitzaran sardanes però amb un format i una periodicitat diferent, i s'han marcat com a repte atraure un nou públic, més jove, a part dels amants de la sardana que ja participaven habitualment en les ballades programades per Nova Crida. «No volem que Manresa quedi sense una agenda per als que els agraden les sardanes i que normalment van a aquests actes, i per aquest motiu les dues entitats hem volgut agafar-ne el relleu», explica el president de l'Agrupació Cultural del Bages, Pere Vila.

Tot i que el projecte de les dues associacions encara és a les beceroles, la idea és que els aficionats puguin ballar sardanes cada dos mesos, aproximadament, i programar actes més enllà dels dies festius i dates assenyalades en què tradicionalment se'n fan.



Nou concepte de ballades



Malgrat que encara no hi ha un calendari fixat i tampoc no s'ha concretat on es podrien portar a terme, les dues associacions programaran ballades abans de l'estiu. No totes es faran en places, possiblement se'n facin també en espais tancats, i estan parlant de programar-ne alguna en horari nocturn. «Hi ha altres idees, com que a part de la ballada es faci algun altre tipus d'activitat paral·lela o taller per atraure gent més jove», explica Vila. De fet, l'Agrupació Cultural del Bages ja fomenta la sardana amb tallers de balls tradicionals en escoles de la ciutat.

La voluntat de les dues entitats és que Manresa mantingui una programació sardanista estable, ja que fins ara –i gràcies a Nova Crida– era una de les poques ciutats que encara conservaven una agenda de ballades. De fet, l'associació va celebrar l'any passat els actes del seu 40è aniversari i van oferir encara una agenda cultural activa com a conseqüència de la capitalitat cultural de la ciutat. Però ja van avisar que, sense un relleu a la junta, l'entitat deixaria de programar ballades.

Les entitats que han decidit agafar el testimoni de Nova Crida ja van organitzar l'any passat una ballada de sardanes, el desembre, a la plaça Gispert, en un dels actes per dinamitzar aquest punt de la ciutat.