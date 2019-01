Queixes a Sant Pau pel deteriorament de l'entorn del camp de futbol

L'equip de futbol del barri de Sant Pau jugava fins al 2013 al camp de gespa que hi ha a prop de les cases que configuren aquest punt de la perifèria de Manresa. Les instal·lacions esportives eren un dels signes d'identitat, i un orgull, per als habitants d'aquest sector de la ciutat. Actualment, l'equipament està abandonat i ja no hi ha gespa, sinó matolls que evidencien el deteriorament d'aquest punt del barri i de tot l'entorn. Al costat del camp hi ha un torrent d'aigües residuals on actualment s'acumulen deixalles, canyes i troncs caiguts.

«Ens sentim oblidats per part de l'Ajuntament. Està clar que a l'entorn del camp de futbol cal una actuació de neteja important. La zona més afectada és la del tor-rent que hi passa pel costat. Si hi ha trams nets és gràcies a l'actuació dels veïns, que estem farts de la imatge que presenten els marges del torrent. Però hi ha terrenys municipals que l'Ajuntament o Aigües de Manresa han de netejar», explica el vicepresident de l'Associació de Veïns del barri de Sant Pau, Lluís Brucart.

Les persones que passegen habitualment pel camí que passa pel costat del torrent difícilment en veuen l'aigua per culpa de l'alçada de les canyes que hi han crescut als marges, i quan es veu és fàcil copsar les deixalles que s'hi acumulen. L'estat de deixadesa és evident. A l'altre marge del torrent hi havia fins fa sis anys un camí que duia fins a la font dels Llops, però hi han crescut herbes i matolls, i actualment no hi ha rastre del camí. De fet, on abans hi havia la font, que no raja des de la construcció de la variant de Manresa, ja no s'hi pot arribar a peu. Els qui ho fan s'han d'obrir pas amb moltes dificultats.

«L'Ajuntament de Manresa coneix la situació de l'entorn i el seu estat de deteriorament. Estem presentant instàncies des de fa uns tres anys, però no hi ha manera que hi faci cap acció de neteja», destaca Brucart.

Els veïns asseguren que, a més, a l'estiu a l'entorn del torrent hi ha males olors i moltes vegades s'hi veuen rates. Al tram del torrent més pròxim a les cases de la bar-riada l'entorn està més cuidat. «Molt a prop passa la línia de Fer-rocarrils de la Generalitat, que estan obligats a netejar els marges per evitar que creixin herbes i ca-nyes a prop de la via. Per aquest motiu està net», afegeix.

El deteriorament dels entorns del camp de futbol va començar quan, precisament, l'equip va plegar. Ara, el club ha decidit tornar i hi ha un nou equip que no pot fer servir les instal·lacions esportives, ni entrenar-se, perquè l'estat d'abandonament és total. De fet, l'equipament està tancat al públic. Els veïns diuen que els caps de setmana s'hi veuen nens que aprofiten les antigues porteries per jugar un partit entre amics. Brucart creu que l'estat en què es troba l'entorn demostra que els barris més perifèrics estan «oblidats».