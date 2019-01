Unes 600 persones dormen en autocaravanes al pla de Lledoners

Unes 600 persones arribades d'arreu de Catalunya van dormir la nit de dissabte a diumenge al pla de Lledoners en la trobada d'autocaravanes, que ha agrupat uns 200 vehicles. La majoria de caravanes van arribar durant dissabte i van marxar ahir a la tarda. L'organització ha estat muntant la trobada a través de les xarxes socials des de fa dos mesos i l'objectiu és repetir-ne una altra més endavant a Brussel·les, o «on faci falta», segons fonts de l'organització.

La trobada ha coincidit amb un dels darrers caps de setmana en què s'han organitzat activitats per donar suport als presos independentistes, que a final de gener seran traslladats a Madrid per ser jutjats al Suprem. Una de les activitats més multitudinàries va tornar a ser la trobada dels Músics per la Llibertat, ahir al migdia, que va aplegar centenars de persones al pla de Lledoners.

Abans de la cantada, hi va haver un acte polític organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb parlaments a càrrec del vicepresident de l'entitat, Pep Cruanyes, i del president de l'ANC a Manresa, Eudald Camprubí. Ambdós van denunciar la situació dels polítics empresonats i van animar la gent a no defallir davant la repressió de l'Estat espanyol.

Fins a l'hora de marxar, els assistents van passar l'estona dinant en taules de càmping i fent petar la xerrada.



L'Orfeó Català s'hi suma



Diumenge, dia 20 de gener, a les dotze i vint minuts del migdia, els cors de l'Orfeó Català seran al Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per oferir la cantada solidària per als presos independentistes Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras.

L'Orfeó Català va aprovar cantar a tots els centres penitenciaris on hi ha els líders independentistes empresonats. Dissabte passat, prop de 2.000 persones es van congregar davant la presó de Mas d'Enric al Catllar (Tarragonès) en una multitudinària cantada, amb la participació de membres dels cors de l'Orfeó Català. Van interpretar diversos temes, com L'Estaca o La Balanguera, acompa-nyats per cantaires de la Conca de Barberà i del Priorat, dues comarques tarragonines que s'han bolcat en aquest acte cultural celebrat aquest dissabte al migdia a la zona d'aparcament del centre penitenciari.

Divendres, 18, a les 8 del vespre un altre grup de cantaires dels cors cantaran per a Dolors Bassa a la presó de Figueres.