aconseguir l'equació ?I= ?P x ?Q

Les rebaixes havien servit històricament perquè els comerciants es desfessin d'estocs de temporada perquè, si no els venien, n'havien d'assumir els costos. És important remarcar el concepte temporal de les col·leccions i entendre que no era res més que una manera de salvar els mobles d'unes unitats no venudes que si no es liquidaven ràpidament corrien el risc de perpetuar-se al magatzem, fet gens desitjable en productes sotmesos a la dinàmica de la moda. Per aquest motiu la roba era el gran clàssic de les rebaixes i, en canvi, en altres sectors aquestes eren inexistents.



Per altra banda, si fem una reducció lògica de com obtenen els seus ingressos les empreses, aviat convindrem que provenen de multiplicar les unitats venudes pel preu al qual es comercialitzen (I=PxQ). Des d'aquest punt de vista, si una empresa vol ingressar més, té dues vies: augmentar els preus o vendre més unitats. Partint d'aquesta simplificació, apareixen les combinacions possibles, com són que apujar els preus et faci vendre menys unitats, o que abaixar-los et faci vendre molt més. El cas d'apujar preus i vendre més, malgrat que s'ha observat de vegades, és un fenomen rar. En l'escala de grisos tenim la normalitat. Això és el vell i útil concepte econòmic d'elasticitat-preu i el motiu del que entenem per rebaixes avui, molt allunyat del significat originari que s'ha comentat abans. En aquest sentit, els gestors comercials es pregunten si una reducció de preu els farà vendre més, i si aquesta pujada(?) de vendes serà superior al decrement (?) de preus. Si això passa (que la pèrdua d'ingrés via preu se supera amb la venda de més unitats), el negoci ha sortit bé (?I). Resumint, les empreses de vegades sacrifiquen marge comercial amb l'esperança que es recuperi amb més rotació de producte. Aquesta tècnica comercial, normalment concentrada en pocs dies o motius, ha proliferat els darrers anys i posa el contrapunt a les tradicionals rebaixes.



La competència en la distribució comercial (el retail, com en diuen ara) va augmentar i canviar amb la introducció de nous models de negoci centrats en el preu (Category Killers, com ara Media Markt) i, sobretot, per la irrupció i posterior consolidació del comerç digital. Avui, el consumidor vol aquell producte, precisament aquell, però al mínim preu, i té eines potentíssimes per comparar preus de manera instantània com, per exemple, Google Shopping. En aquest escenari, les empreses saben (i pateixen!) que qualsevol desmarxament en preu serà fortament penalitzat pel consumidor perquè aquest té més coneixement que mai, voreja la informació perfecta. La competència en marge és, doncs, d'allò més habitual, i fugir d'aquesta tendència tan beneficiosa per al consumidor però complicada per a l'empresa és realment complex. Els preus mínims es van imposant en els articles més coneguts. En aquest context apareixen els «dies de descompte» justificats per qualsevol motiu, o l'avançament de les rebaixes, ara enteses com una aposta comercial i no pas com una necessitat d'alleugeriment d'estocs. El futur, doncs, sembla destinat a la consolidació dels preus mínims i a la proliferació de dies i temporades de descomptes puntuals per animar la venda, ingressar més a compte de menys marge i, sobretot, fer que els consumidors tinguem més incentius a comprar «oportunitats». La temporada de rebaixes tindrà cada cop menys pes enfront un magma de Black Fridays, Shopping Nights, preus de fira o ves a saber quin motiu trobarem per fer complir l'equació ?I= ?P x ?Q.