El bagenc Andreu Aguilera, ànima d'Imprintsa i directiu de Prensa Ibérica, mor als 56 anys

Andreu Aguilera i Alfaro, ànima de l'empresa Impressions Intercomarcals, amb la qual Regió7 ha desenvolupat quasi durant tres dècades la seva activitat d'arts gràfiques, va morir ahir sobtadament als 56 anys a causa d'una aturada cardiorespiratòria. Aguilera havia estat nomenat fa un any director d'Impremtes de tot el grup Prensa Ibérica, al qual pertany aquest diari. Ahir encara no se sabia la data de la cerimònia de comiat.

Nascut a Manresa el 4 de gener del 1963 però resident a Sant Fruitós, Andreu Aguilera deixa parella i una filla de 12 anys. La seva vinculació amb Regió7 es remunta a la seva adolescència, i és on va aprendre l'ofici que el va portar a desenvolupar una destacada car-rera professional.

Com recordava ahir Gonçal Mazcuñán, fundador i exdirector d'aquest diari, el primer contacte d'Aguilera amb el món de la premsa va ser a través d'una visita escolar a les dependències de Regió7, llavors a la plaça Valldaura. Aguilera, que va cursar estudis a La Salle, va tornar al cap de tres dies que Mazcuñán expliqués als joves estudiants que si algú volia dedicar-se a la premsa que no dubtés a anar-lo a veure. «L'Andreu es va presentar i em va dir que fer de periodista no li cridava l'atenció però que tot el que feia referència al muntatge, a la part tècnica i la posada en pàgina de les notícies li interessava molt». Era llavors, explica Mazcuñán, un noi «molt jove però molt llest, molt espavilat», qualitats que «va mantenir al llarg de la seva vida». Quan va ser hora de contractar-lo, recorda Mazcuñán, «va fer una prova perfecta. Era realment bo en la seva feina».

Aguilera va arribar a ser el director tècnic de Regió7 i la persona que va «pilotar» tota la informatització del diari, pionera entre els diaris catalans de fora de Barcelona. També fou l'ànima de la fundació i el desenvolupament d'Impressions Intercomarcals SA (Imprintsa). Aguilera va ocupar el càrrec de director general d'Imprintsa i hi va continuar al capdavant quan, el 2006, Regió7 va passar a formar part de grup Prensa Ibérica. Des de feia un any i escaig, Aguilera era, també, director general d'Impremtes del grup.