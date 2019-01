El director d'Alerta Digital admet que es va inventar que sor Lucía fos prostituta

Aquest dissabte sor Lucía Caram va rebre la visita al convent de Santa Clara de Manresa, on resideix, d'Armando Robles Valenzuela, director d'Alerta Digital i del programa de televisió-web "La Ratonera". El motiu de la visita va ser demanar-li perdó i retractar-se davant d'ella de les afirmacions que va fer el 2017, segons les quals tenia informació fidedigna que la monja havia exercit la prostitució a l'Argentina. També la va tractar de "golfa".

El motiu? La participació de Caram al programa de Risto Mejide 'Chester in Love', on la monja va argumentar que, si Maria estimava Josep, el més natural és que mantinguessin relacions sexuals, de tal manera que va posar en dubte la seva virginitat. Robles va reaccionar a les declaracions de Caram inventant-se i donant per certa una informació sobre ella, com ara ha hagut d'admetre. Després de retractar-se en privat de les seves falsetats en la visita que li va fer aquest dissabte, li quedava pendent fer-ho de manera pública, cosa que ha fet aquest dilluns.

El despatx Pich Advocats va interposar al jutjat de Manresa una querella criminal per un presumpte delicte d'injúries contra la monja argentina establerta a Manresa, on lidera la Fundació del Convent de Santa Clara, que porta a terme diversos projectes per ajudar les persones en situació d'exclusió social, ja sigui amb la plataforma d'aliments com amb les iniciatives per a la infància Invulnerables i casa de la infància.

El dia 17 d'aquest mes, dijous vinent, Robles havia d'anar a declarar. Si no hagués reaccionat a temps, hauria començat el procediment judicial. Juntament amb la querella criminal per les seves injúries, l'advocada de Caram, Montse Pich, ha explicat avui a aquest diari que se l'hauria acusat d'un delicte de responsabilitat civil pel fet que, fent mal a sor Lucía, en feia al seu projecte solidari i a totes les persones que hi creuen i que en depenen.

Robles va signar dissabte en l'acte de conciliació un acord segons el qual es comprometia a retractar-se de tot. L'acord inclou que, a partir d'ara, qualsevol informació que vulgui fer de sor Lucía Caram haurà de revisar-la abans la monja prèvia publicació. En cas contrari, l'home s'exposa a una indemnització molt quantiosa. Pich ha comentat que, després del pas fet per ell, la intenció és retirar la querella.



"No tenia el més mínim rigor"

Després de demanar-li perdó personalment -que Caram va acceptar- per haver-se inventat les injúries que va abocar sobre ella, Robles ha fet avui la retractació pública a través del seu diari digital, tal com van quedar en l'acord que van signar dissabte. A la informació del seu mitjà hi explica que "en una reacció allunyada de la mesura que cal exigir-li sempre a un periodista cristià que defensa el seu compromís amb el bastió de la veritat, vaig establir una desafortunada i falsa afirmació sobre la seva persona, que no tenia el més mínim rigor". Afegeix, alhora, que "va ser una afirmació de la qual em vaig penedir gairebé a l'instant".

Comença les seves explicacions recordant als seus lectors que "en el programa del 2 de febrer del 2017 de 'La Ratonera' vaig ofendre greument la monja sor Lucía Caram, de les Dominiques de Manresa (Barcelona), fent afirmacions que no es corresponen amb la realitat".

En l'article parla de la seva visita des de Màlaga a Manresa. "Em vaig disculpar amb ella de la manera més humil i sentida que vaig poder". Caram va acceptar les disculpes i va manifestar la seva satisfacció que se celebrés un acte de reconciliació i de perdó com a exigència de la fe i del compromís de treballar per la justícia i la pau.