L'APE demana una reunió urgent amb Buch després dels incendis de Manresa i Badalona

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha demanat una reunió urgent amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i amb el secretari general, Brauli Duart, després dels incendis de fa uns dies a Badalona i Manresa. En el primer van morir tres persones. L'entitat subratlla que aquests focs tenen una relació directa amb situacions de pobresa energètica, i considera necessari que la Generalitat actuï. Fa dos anys, l'aliança i un col·lectiu de bombers van presentar una proposta d'implementació d'un protocol que ajudés en la diagnosi de la pobresa energètica a partir dels informes que podien fer els Bombers. La Generalitat no l'ha aplicat tot i haver-s'hi compromès. Sí que va fer una prova pilota en quatre parcs, diu l'entitat, però no va arribar a desenvolupar la mesura.

L'objectiu d'aquest protocol és aprofitar l'observació privilegiada que tenen els bombers en les seves intervencions per detectar si a la llar on actuen pot haver una situació de pobresa energètica, i així poder-la derivar a serveis socials. També es pretén quantificar el nombre de persones que pateixen aquest problema. L'APE ha remarcat que els incendis de les últimes setmanes no són casos aïllats. "Els bombers porten anys denunciant la relació directa entre incendis amb víctimes mortals i situacions de vulnerabilitat", ha subratllat l'aliança.

A Barcelona sí que s'ha aplicat el protocol i des de març del 2017 fins a l'octubre del 2018 s'han detectat 741 famílies amb indicis de pobresa energètica.

"No podem permetre que tenint les eines que té la Generalitat no tingui la voluntat de tirar-les endavant. No volem més morts per pobresa energètica", ha conclòs l'APE.