La pista de gel de la plaça Sant Domènec atrau més patinadors que els dos anys anteriors

La pista de gel instal·lada a la plaça Sant Domènec de Manresa ha superat l'èxit dels dos anys anteriors. Més de 12.500 persones s'han posat els patins en les set setmanes que la instal·lació ha estat oberta al públic a la capital del Bages. De fet, encara s'ha de fer el recompte del nombre total de patinadors que hi hagut aquest any al centre del ciutat, però les primeres estimacions ahir al vespre, quan a la pista encara hi havia persones que aprofitaven els darrers minuts per lliscar sobre el gel, eren que aquest any hi hagut entre un 5% i un 7% més de patinadors que l'any passat, quan hi van haver 11.900.

S'ha de tenir en compte que la pista es va inaugurar per la Fira de Sant Andreu i, per tant, ha estat en funcionament una setmana més que els anys anteriors. Ha estat el tercera vegada que la ciutat ha apostat per aquest atractiu durant la campanya nadalenca i les xifres, aquest any, han acabat de consolidar la iniciativa. Aquesta vegada, però, la pista de gel ha estat gestionada directament per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC Manresa+Comerç). En els dos anys anteriors ho feia l'Ajuntament. Aquest cap s'han introduït aquests canvis en tractar-se d'una iniciativa per atraure gent al comerç del centre i, per tant, va semblar lògic que se'n fes càrrec la mateixa Unió de Botiguers.

La presidenta de l'entitat comercial, Tània Infante, feia un balanç positiu ahir dels resultats obtinguts de la pista de gel. «Hi hagut algunes incidències. Una persona va patir un atac d'epilèpsia a la pista de gel, i un dia al matí no va estar en funcionament perquè es va haver de canviar un suport de llum a la plaça Sant Domènec. Però en general estem contents», explicava.

«Comercialment, és una iniciativa molt interessant perquè porta moltes persones al centre de la ciutat i això beneficia els establiments del centre de Manresa», indicava la presidenta de la UBIC. De fet, ahir al vespre encara havia patinadors que aprofitaven els darrers minuts de la pista de gel. «Ha estat el primer any que la UBIC ha estat vinculada en la posada en marxa d'aquesta instal·lació, i esperem consolidar-ho l'any que ve», destacava. La presidenta també tenia paraules d'agraïment per als tècnics de l'Ajuntament que han ajudat aquest any a fer possible la iniciativa. La pista de gel s'ha convertit en un al·licient més del Nadal manresà.