Primàries Manresa ja supera els 400 inscrits

La plataforma Primàries Manresa, que impulsa unes primàries obertes a tota la ciutadania, ja té més de 400 inscrits al registre de votants. Aquests inscrits decidiran quins seran els membres de la llista electoral, del número u al vint-i-cinc, que estan construint amb l'autoorganització de l'independentisme de base.

L'organització que ha començat la fase de presentació del projecte a les entitats de la ciutat espera seguir engruixint aquest registre fins al dia de la votació de manera que siguin les primàries amb més participació de la història de la ciutat.

Primàries Manresa ja ha mantingut reunions amb diverses entitats de Manresa, entre elles la Federació d'Associacions de Veïns i el CDR de la zona oest de la ciutat i en les setmanes vinents seguirà presentant el seu projecte a les entitats què tinguin interès a conèixer-lo.



Trobada nacional

A més, aquest dissabte el grup local va participar a Sabadell en una trobada nacional de grups que impulsen primàries arreu del territori que tenia per objectiu la formació i intercanvi d'idees.

Les primàries republicanes s'estan impulsant en prop de 100 municipis que representen més del 60% de la població catalana.

Aquest diumenge Primàries Manresa ha estat present amb una parada a Lledoners, on tenien lloc diverses activitats per reivindicar la llibertat dels presos polítics. Els membres de la plataforma que s'hi han desplaçat han tingut ocasió d'explicar el projecte a nombrosos ciutadans i han donat d'alta nous votants al registre.

En les setmanes que vénen s'espera que es vagin coneixent els candidats que concorreran a les primàries per formar part de la llista.

Cal recordar que qualsevol ciutadà de Manresa major d'edat té la possibilitat de presentar candidatura. El límit de per a la presentació de candidatures és el 7 de febrer a les 24h. Es durà a terme una campanya electoral entre els candidats, que tindrà lloc des del 9 de febrer fins al 22 de febrer. Finalment la votació de les primàries tindrà lloc el 23 de febrer tant en format presencial com de manera telemàtica. Un cop escollits els candidats hi haurà una segona fase en la qual es farà un procés participatiu amb tots els inscrits al registre per debatre i confeccionar el programa electoral.