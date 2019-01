La restricció que obligava els comerços a començar les rebaixes d'hivern el 7 de gener i acabar-les el 28 de febrer va desaparèixer amb una llei que va aprovar el govern estatal que deixava llibertat als establiments per triar la data d'inici i de final dels descomptes.



És una iniciativa de la UBIC de Manresa. Té lloc a final de març i s'organitza per tal que els comerços puguin fer la rematada final dels estocs per tenir el producte actualitzat de cara a la nova temporada. Els negocis se situen al



primer tram del Passeig.

Se sol celebrar el maig, amb parades al Passeig i atraccions de fira al polígon dels Trullols. Els botiguers solen oferir preus de fira i promocions especials aprofitant la gentada que volta pel carrer.

Com passa amb les rebaixes d'hivern, tradicionalment hi havia una data d'inici concreta, l'1 de juliol, i una per acabar-les, el 31 d'agost, per tal que els comerços fessin descomptes dels seus productes amb l'objectiu de fer net de cara a la nova temporada.



Aquesta iniciativa de la UBIC és com un Fora Stocks però en format estiu. En aquest cas es munta a l'avinguda de l'Abat Oliba. Té lloc a mitjan setembre.

Té lloc a final de setembre al centre de Manresa, també per iniciativa de la UBIC i, si bé no està estrictament lligat a fer descomptes, hi ha botigues que ho aprofiten per fer ofertes. Se celebra fins a la mitjanit i que s'organitzen activitats per fer-ho més atractiu.



Se celebra a final de novembre amb la mateixa filosofia i contingut que la Fira de l'Ascensió. En aquesta es fa l'encesa de l'enllumenat nadalenc i marca l'inici de la temporada de Nadal.



El proper serà el 29 de novembre. El nom sorgeix de Filadèlfia, on s'utilitzava per descriure l'intens trànsit de gent i vehicles que omplien els carrers l'endemà d'Acció de Gràcies. El terme ha derivat en Black Week perquè les ofertes ja no només duren un dia.



És un terme que neix el 2005. S'escau el primer dilluns després d'Acció de Gràcies, als EUA. És un dia per comprar per Internet.