La UBIC recomana als socis seguir la tradició de sempre

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) té uns 260 associats. Quan arriben les rebaixes, explica la seva presidenta, Tània Infante, la mecànica de l'ens comercial passa per informar els seus associats dels dies d'obertura via correu electrònic. «Nosaltres recomanem que les rebaixes comencin l'endemà de Reis, com s'havia fet tradicionalment, perquè la campanya de Reis suposa un 25% de les vendes anuals i, per tant, entenem que han de ser unes vendes que no vagin acompanyades de descomptes».



Infante remarca que, «com que aquest tema no està regulat per la llei catalana de comerç, moltes vegades no pots fer un enunciat universal perquè, com que està permès fer descomptes abans i fora de les campanyes de rebaixes, ens trobem que les grans marques o les franquícies comencen a fer rebaixes fora de la campanya de Nadal. Afavoreix a les grans cadenes, però va a la contra del comerç petit». En el cas de la UBIC, explica que van posar a la plaça de Sant Domènec un monòlit amb informació de quan començaven les rebaixes, però «som conscients que ja fa dies que se'n fan abans del que consideraríem la temporada natural».



Quant a qui obre i no obre de la UBIC els diumenges de rebaixes, comenta que, «en principi, obre qui vol en funció de la seva experiència i del tipus d'article que tenen. Els que tenen complements i moda, acostumen a obrir». Amb tot, reconeix que fer-ho «suposa un esforç molt gran per al comerç petit i local i per aquesta dinàmica que comentàvem, que es fan descomptes previs, tampoc no són els dies més forts de l'any. Per tant, suposo que els botiguers acaben prioritzant el fet de poder descansar i treballar la resta de la setmana que no obrir avui [ahir per al lector]. Imagino que els que han obert han estat més les franquícies». Una altra raó de pes pel que fa als que ahir van decidir no apujar la persiana «és que vens d'un mes molt fort, de treballar moltes hores, de no tancar als migdies, de fer molts esforços i, a sobre, la política de les grans marques sempre ens juga en contra», insisteix Infante.