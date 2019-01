La UBIC tira enrere una promoció de la zona blava per l'alt preu dels tiquets

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa ha tirat enrere una promoció de la zona blava adreçada als clients. L'alt preu dels tiquets ha frenat la campanya. L'empresa que gestiona les places de pagament, Eysa, no tan sols es va negar a aplicar descomptes als botiguers, per així poder distribuir els tiquets, sinó que a més els volia fer pagar el cost de la impressió.

L'objectiu de la iniciativa que volia posar en marxa la UBIC era, sobretot, donar facilitats als clients habituals dels comerços adherits a l'entitat a l'hora d'estacionar als entorns nucli històric, i així incentivar les compres a les botigues d'aquest sector de la ciutat. Els comerciants consideren que les dificultats per trobar-hi places gratuïtes d'estacionament resta competitivitat al sector comercial del nucli històric.

«La idea era donar vals perquè els clients poguessin estacionar a la zona blava trenta minuts o una hora. Els responsables de l'empresa ens van dir que en cap cas ens feien descompte encara que compréssim un alt volum de tiquets», explica la presidenta dels comerciants manresans, Tània Infante.

Els gestors de la zona blava van dir als botiguers que en els tiquets hi podria haver el logotip de l'entitat. Tot i no aconseguir cap descompte, els comerciants no van descartar tirar endavant la campanya. «La sorpresa va arribar quan ens van dir que, a més, havíem de pagar els costos del paper i la impressió i l'IVA que se'n deriva. I en aquest moment vam dir que no perquè, és clar, ens sortia més car que el cost d'estacionar-hi», afegeix.

Els responsables de l'associació de comerciants van informar els socis que, finalment, no tirarien endavant la campanya i els van dir que podien aconseguir tiquets de forma individual. «No em consta que cap botiguer s'hagi adreçat a l'empresa per poder aconseguir tiquets per als clients», assegura Infante, i insisteix: «Els números no quadren».

La zona blava de Manresa és una qüestió que històricament ha generat inquietud entre els comerciants. Per aquest motiu la UBIC va crear una comissió l'any passat que tenia com a finalitat estudiar la situació de les places d'aparcament de pagament a l'aire lliure. Representants de l'associació, fins i tot, es van reunir amb responsables de l'Ajuntament per tractar la situació de la zona blava a Manresa. «Vam mostrar les tarifes d'altres municipis i els models de gestió que s'apliquen a diferents poblacions. Però la concessió és molt clara, i tant l'Ajuntament com l'empresa concessionària estan tancats a possibles canvis i a modificacions de tarifes», explica la responsable de la UBIC a la capital del Bages.

Arran de la trobada, els responsables del consistori van facilitar el contacte amb els gestors de la zona blava. «I a partir d'aquí va sorgir la idea de la promoció de la zona blava», afirma. Els botiguers ara estan resignats a la impossibilitat de poder veure cap modificació en els propers anys i, en aquest sentit, consideren que serà una qüestió que s'haurà de debatre profundament a l'any 2022, l'any en què acaba la concessió per gestionar les places de pagament dels carrers de Manresa.

«Està clar que no estem en contra de la zona blava perquè permet que hagi rotació de vehicles i per tant, que més gent s'apropi a les àrees on hi ha més establiments comercials», diu Infante. El malestar recau en el preu de les tarifes. «El cost i el fet que no hagi aparcament gratuït al centre, obliga els clients que s'han de desplaçar amb cotxe que hagin d'estacionar a la zona blava o en un pàrquing privat. Una modificació dels preus, creiem, ajudaria que més gent s'apropés a aquest sector de la ciutat. Si el cost per aparcar és més gran que el preu de la compra, la gent no es desplaça», considera

Els responsables de l'entitat són conscients que no hi ha gaire de marge per crear noves zones d'aparcament. «Hauríem d'anar a un model més europeu i potenciar la mobilitat amb transport públic o bicicleta».