Alerta Digital reconeix que es va inventar la prostitució de sor Lucía

«Vaig establir una desafortunada i falsa afirmació sobre la seva persona que no tenia el més mínim rigor». És una de les frases que inclou la retractació pública al seu mitjà feta, ahir, pel director d'Alerta Digital, Armando Robles. El 2017 va afirmar que sabia del cert que sor Lucía Caram havia exercit la prostitució a l'Argentina, la seva terra natal. Dissabte es va anar a disculpar personalment a la monja establerta a Manresa, i ahir ho va fer públicament, i va admetre que s'ho havia inventat tot.

A l'article, Robles hi explica que «en el programa del 2 de febrer del 2017 de La Ratonera [del qual també és el director] vaig ofendre greument la monja sor Lucía Caram, de les Dominiques de Manresa (Barcelona), fent afirmacions que no es corresponen a la realitat». La va insultar dient-li « golfa» i es va inventar el seu passat després que Caram sortís al programa Chester in Love, on va exposar el seus arguments per dubtar de la virginitat de Maria.

El despatx Pich Advocats va interposar al jutjat de Manresa una querella criminal contra Robles per un presumpte delicte d'injúries contra la monja. Aquest dijous, Robles havia d'anar a declarar. Si no hagués reaccionat, hauria començat el procediment judicial. Juntament amb la querella criminal, l'advocada de Caram, Montse Pich, va explicar ahir a aquest diari que se l'hauria acusat d'un delicte de responsabilitat civil pel fet que, fent mal a sor Lucía, en feia al seu projecte solidari i a totes les persones que hi creuen i que en depenen. Robles va signar en l'acte de conciliació de dissabte un acord segons el qual, a partir d'ara, qualsevol informació que vulgui fer de sor Lucía haurà de revisar-la la monja abans de publicació. L'advocada va confirmar que, després del pas fet per ell, la intenció és retirar la querella.