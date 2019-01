Aliança entre la indústria, Althaia i la universitat per promoure la innovació

La col·laboració entre Althaia i Avinent s'ha estès al món universitari. Juntament amb la Fundació Universitària del Bages (UManresa-FUB) han organitzat el primer curs expert en impressió i bioimpressió 3D que se celebrarà a Catalunya. Està pensat per a professionals assistencials, bioenginyers, enginyers mecànics i biotecnòlegs, així com responsables d'innovació i noves tecnologies als centres de salut.



Aquestes aliances fan pensar que «al territori hi ha llavors per construir una cosa que té molt sentit: tecnologia, personal qualificat i ciència. Aquesta és l'economia que volem», afirma el conseller delegat d'Avinent, Albert Giralt. «L'interès hi és per part de tothom, i crec que hi haurà un moment que l'Administració veurà que això s'ha de potenciar».



Personal qualificat com els engi-nyers biomèdics o bioenginyers que treballen en el projecte de 3D en salut. Una nova disciplina que combina coneixements en salut, medicina i enginyeria.



La innovació és clau per a Avinent. Precisament alguns d'aquests bioenginyers treballen al departament d'innovació de l'empresa. No ho fan pensant en el dia a dia, sinó «per d'aquí a 2 o 3 anys», explica Giralt. «Quan d'aquí surt una idea que valorem i que entenem que té sentit, actuem com una incubadora interna. La cuidem i l'anem fent evolucionar fins que hi ha una facturació que la converteix en una realitat empresarial. Els nous projectes segueixen aquest procés».



Avinent està construint un nou edifici on concentrarà tota l'activitat de la seva divisió mèdica. Preveu invertir-hi 8 milions d'euros.