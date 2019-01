Althaia i Avinent desenvolupen models pioners per ajudar els cirurgians

Les noves tecnologies revolucionaran el món de la salut. De fet, ja ho estan fent, i Manresa surt al mapa. La Fundació Althaia i l'empresa especialitzada en innovacions mèdiques Avinent han fet una aposta per la impressió en 3D i la bioimpressió. Han generat models anatòmics que simulen òrgans i parts del cos humanes amb una precisió mil·limètrica i amb textures molt similars als elements del cos: pell, ossos i òrgans tous. Amb aquests models els cirurgians poden tenir a les seves mans una rèplica exacta que poden estudiar o fer-hi pràctiques abans de dur a terme la intervenció definitiva, perquè en alguns casos simulen casos reals i personalitzats que es trobaran a la taula d'operacions. Això dona més expertesa als professionals i més seguretat als pacients perquè es tradueix en menys temps de quiròfan, menys anestèsia, menys dolor, o menys risc d'infeccions.

La impressora J750 és una de les estrelles a Avinent. N'han sortit models anatòmics d'un recte per poder simular, assajar o reproduir cirurgies per operar un càncer, o també l'òrbita d'un ull afectat per un un tumor lacrimal. Són casos de pacients reals. «Tot el que fem parteix sempre d'una imatge mèdica: un TAC, una ressonància o tota la informació que surti del departament de radiologia», explica el conseller delegat d'Avinent, Albert Giralt. Totes les dades es treballen a l'ordinador. «Quan estem segurs què volem fer, ho imprimim i en fem una rèplica exacta», explica Giralt, amb la particularitat que «avui tenim la tecnologia que ja ens permet en una sola impressió fer colors i textures que s'aproximen molt a la naturalesa de l'òrgan que volem reproduir». La J750 va tardar un dia i mig a fer un model del recte amb sis materials diferents, unes resines especials.

Uns metres més enllà, tancada dins una mena de sala envoltada de vidres com protegida dins d'una gran vitrina, hi ha l'altra gran impressora. La P 110. En aquest cas treballa amb un material anomenat poliamida, el que permet fer models i fins i tot instruments quirúrgics que es poden esterilitzar.

Althaia es va introduir en el món de la impressió en 3D quan va adquirir una petita impressora fa dos anys per reproduir elements del cos humà per fer formació i docència. Però es va arribar a la conclusió que calia «fer el nostre propi model», explica el responsable de Formació d'Althaia, Bartomeu Ayala. «El que volen els nostres assistencials són models i casos reals. Si no donem això, no interessa».

Segons el director de Qualitat i de Coneixement d'Althaia, Alfons Hervàs, «les aliances amb el món de la indústria cada cop seran més habituals per intentar desenvolupar noves tècniques terapèutiques i diagnòstiques en benefici de la salut de les persones». L'únic que el paper dels centres assistencials ha canviat. Ja no és passiu com abans, sinó que «treballem conjuntament amb la indústria des del principi per buscar aquells productes que s'adeqüin millor a les necessitats dels pacients. És un model que s'anirà estenent», segons el parer d'Hervàs.