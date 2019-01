Finalitza l'acció nadalenca de promoció de productes agraris

L'Ajuntament de Manresa va posar punt final ahir a l'acció nadalenca de promoció de productes agraris de proximitat que s'ha fet dins la campanya «Aquí productes locals», que es va iniciar el mes de juny passat. L'acció ha consistit en dues visites a productors carnis manresans, Ecopallareta i Cal Tatjé, que s'han fet durant el mes de desembre, i en el sorteig d'una panera amb productes de proximitat que ha gua-nyat el manresà Carles Gannau.

El seu nom va ser el guanyador entre les 1.850 butlletes que han omplert els clients dels establiments adherits (43) i també dels mercats agroalimentaris que han participat per primer cop en l'acció, que són els paradistes de la plaça de les Oques, la plaça Major i la plaça del mercat Puigmercadal. En total, es van recollir 1.134 butlletes als comerços inscrits en la campanya i 716 als mercats.

El regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, va fer ahir un balanç «bastant positiu» de la iniciativa. Va assegurar que els productors perceben un augment de la demanda de productes de proximitat i va insistir que «cal que els comerciants s'hi involucrin i la ciutadania ho valori i ho reclami quan vagi a comprar».



Productes de temporada

Huguet va anunciar una nova acció que consisteix a informar la ciutadania dels productes que es consumeixen cada època de l'any. Avui mateix és previst que s'instal·lin cartells per tota la ciutat on s'expliqui quins són els productes agraris de temporada. Donant-los prioritat a l'hora de comprar «ajudem a l'estalvi d'emissions de CO2, ja que no els han de portar de lluny, a la conservació del paisatge de l'entorn i a l'economia de les famílies de Manresa i la comarca», va subratllar el regidor.

La cistella sortejada ahir inclou vi negre de l'Oller del Mas; cervesa Pirata (Súria); mel de Cal Meler (Castellfollit del Boix); olives de Casa Amella (Artés); crema de carbassó d'Ecopallareta; Oli Roch del Bages (Sant Fruitós); espaguetis amb tinta de la moianesa (Moià); cigronet ecològic de l'Alta Anoia (Sant Pere Sallavinera); i pèsols negres en conserva de Mar-tret (Olesa de Montserrat).