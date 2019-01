El manresà Joan Gil anuncia que es presenta de candidat a les Primàries

El manresà Joan Gil ha anunciat la seva candidatura a les Primàries de Manresa que proposen l'ANC i altres entitats independentistes, de cara a les municipals del maig vinent.Gil té 30 anys i és professor de català a Barcelona i gestor de projectes a una entitat del tercer sector a l'Hospitalet.

Gil ha aparegut en alguns als mitjans de comunicació, entre els quals, Antena 3 i TV3. En aquest darrer canal va preguntar al president Puigdemont, em directe i en horari de màxima audiència i «de forma desconfiada i clara», segons explica, si estava tota l'estructura jurídico política preparada per dur a terme la independència, tenint en compte tots els «incompliments electorals per part del seu partit i del govern». Per aquesta opinió política que Gil considera honesta, «vaig haver d'escoltar varis cops el mot traïdor, per part de molta gent».

A nivell professional, ha conegut forces feines de diferents ciutats del territori, tan en l'àmbit privat com en el públic. Ha fet de gestor d'atenció telefònica a Sant Boi, tècnic municipal de cooperació i comercial immobiliari a Manresa, monitor de lleure a viles del Bages o de tècnic al Parlament a Barcelona, etc.

Implicat en el món de l'associacionisme, ha liderat, participat i col·laborat en vàries entitats d'educació en el lleure, solidàries i cívicopolítiques.

Gil va estudiar a la Facultat de Ciències Polítiques de la UAB, i segons explica, va decidir no fer al pas a la política representativa i institucional «fins a obtenir uns coneixements bàsics del país que ha pogut anar teixint».

Va fer campanya contra el que considera l'estafa del Procés de Bolonya i la crisi-estafa, i defineix el Procés polític català liderat pels polítics amb el nom de Procés-estafa.

Amb els processos de Primàries Catalunya endegats arreu del Principat, «m'he reil·lusionat per un projecte cívicopolític en el qual sí que hi confio, perquè pot fer evolucionar el moviment plural independentista català en un independentisme igualment plural però seriós, i no processista».

Opina que és necessari que Manresa no estigui aïllada en aquesta nova fase del Procés, «més engrescadora». Pensa que la ciutat està en «clara decadència» i que podria transformar-se en una ciutat central del país en uns temps de «globalització ferotge on les grans ciutats metropolitanes s'estan emportant la major part de la riquesa, en un context on l'estat del benestar europeu cau a trossos i la precarietat ja no és una etapa vital d'una generació concreta, si no el futur de molta gent si no hi posem fre».

Recentment un dels promotors de les Primàries a Manresa, Arnau Padró, també va fer pública la seva candidatura a les eleccions primàries obertes a la ciutadania, que és previst que se celebrin el darrer cap de setmana de febrer.