La primera i l'última, sobiranistes

? Es dona la circumstància que tant la primera com la darrera moció del període analitzat -del juliol del 2015 al novembre del 2018- tenen contingut sobiranista. La primera va ser sobre la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència. Hi van votar a favor CiU, ERC i CUP; en contra, Cs i PSC, i DM es va abstenir. La darrera era a favor de l'absolució dels presos polítics i hi van votar a favor CDC, ERC, CUP, DM i Miquel Davins; i en contra, PSC i Cs.