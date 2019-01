El Rotary reinventa l'acte per lliurar el premi Simeó Selga

El Rotary Club Manresa-Bages lliurarà aquest diumenge el 17è premi a un projecte d'interès social impulsat per una entitat o associació bagenca. Ho farà amb un acte que tindrà un format totalment renovat. Ahir al migdia el van presentar els seus responsables, acompanyats per representants dels tres projectes finalistes.

L'objectiu del canvi del tradicional concert de Reis a una gala amb música, circ i que inclourà una glossa del doctor Simeó Selga, que dona nom al guardó i a qui es vol retre homenatge, és arribar a nou públic, oferir nous formats de música més enllà de la clàssica i, alhora, organitzar un acte que no es faci habituament a Manresa, va explicar Maite Romero, presidenta de l'entitat rotària.

La primera edició de la Gala Doctor Selga se celebrarà a les 6 de la tarda a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa. El que es recapti amb les entrades, que solen ser uns 6.000 euros, es destinarà al projecte que votin més els assistents a l'acte per mitjà dels seus mòbils. Un jurat qualificador s'ha encarregat de seleccionar els tres finalistes de la quinzena que s'hi presenta habitualment. A la gala, un vídeo de cadascun servirà per informar-ne el públic present per tal que decideixi el seu preferit.

Maria Llumà, directora de la Residència de la Sagrada Família de Manresa, va explicar ahir en la presentació que, si guanyen, destinaran els diners a crear una sala de fisioteràpia a la residència del barri manresà per millorar l'autonomia i la qualitat de vida dels avis residents. Meritxell Prat, tècnica d'Infància de Creu Roja Manresa, va parlar del projecte d'èxit escolar que volen impulsar si s'enduen el guardó. «És la parcel·la que ens falta en l'atenció a la infància» a través de projectes com Casal-Ot i Joves Nucli Antic. Per la seva banda, Carles Perarnau, coordinador i terapeuta del Servei d'Acompa-nyament en el Dol Catalunya Central, va parlar de la tercera iniciativa finalista. En aquest cas, l'objectiu és posar en marxa sengles projectes d'acompanyament en el dol adreçats a infants i a joves perquè ara el grup que hi ha només arriba a les persones adultes.

Protagonitzarà la gala de diumenge La Locomotora Negra. El gestor cultural i col·laborador de Regió7 Pep Garcia en va destacar la llarga trajectòria. «Quan toquen és Hollywood», va assegurar. Amb la veterana Big Band, participaran a la vetllada els cantants Anaïs Vila i Salva Racero, La Crica-Circ, i el periodista i escriptor Genís Sinca, que parlarà del doctor Selga.