Així serà la nova plaça de Sant Ignasi

Un dels sectors de Manresa que està vivint una transformació urbanística més intensa els darrers (i propers) anys és el de l'entorn del Museu Comarcal, incloent-hi l'edifici. A banda de la reurbanització de la Via de Sant Ignasi, el carrer de Vidal i Barraquer, la Baixada dels Drets (en execució) i el tram de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont (pendent de començar), també comprèn una nova plaça de Sant Ignasi annexa a l'actual que ocuparà una superfície de 726,86 m2, que és bàsicament l'espai que es va alliberar amb l'enderroc de la Sala Ciutat.

L'estudi barceloní d'arquitectura Batlle i Roig signa els projectes d'aquesta transformació urbana i, en concret, el de la nova plaça, que mostrem per primera vegada i que es caracteritza per quatre parterres octogonals situats al perímetre de la capella del Rapte on s'ha volgut donar molt protagonisme a la vegetació, amb la plantació d'espècies que es troben al llarg del recorregut de 650 quilòmetres del Camí Ignasià.

Cada parterre pren com a referència els paisatges principals del camí que el 1522 va recórrer sant Ignasi de Loiola des de la seva terra natal fins a la capital del Bages: Loiola; l'Ebre, referint-se al riu que acompanya un bon tram del recorregut, Montserrat i Manresa.



Prevista per al 2020

La urbanització de la plaça està prevista per al 2020, segons la previsió de l'Ajuntament. Es farà un cop acabades les obres dels nous accessos al Museu Comarcal, que fa més d'un any que estan aturades per l'aparició de deficiències estructurals a l'edifici i per la rescissió del contracte a l'empresa que portava a terme l'actuació perquè el va incomplir.

El cost la urbanització de la plaça anirà a càrrec de Criteria Caixa. El conveni signat el 2014 per l'Ajuntament amb la societat d'inversions de La Caixa incloïa obres per valor de 2,7 milions a l'entorn de la Fàbrica Nova: la urbanització de la de Via Sant Ignasi entre la plaça amb el mateix nom i el carrer de Vidal i Barraquer, el carrer de Vidal i Barraquer, la Baixada dels Drets, l'enderroc de Sala Ciutat, l'ampliació de la plaça de Sant Ignasi, una part de l'ascensor de Santa Llúcia-plaça Major i una part de la nova façana que dona a la nova plaça (rehabilitar la paret mitgera), a banda dels nous accessos al Museu Comarcal, que són unes obres que s'inclouen en un altre paquet d'inversió; i l'adequació, quan es desenvolupi el pla especial Fàbrica Nova, de la zona on havia d'anar el pavelló per fer-hi esport a l'aire lliure.



La cúpula es marcarà al terra

Els autors del projecte destaquen que «el nou espai públic està destinat bàsicament a vianants i disposa de recorreguts perfectament accessibles, de petites zones d'estada i d'una forta presència de vegetació». Un altre element que li donarà molta personalitat serà que es marcarà al terra de la plaça la part que va emergir quan es va enderrocar la Sala Ciutat, el 2015, de la cúpula del creuer de l'antiga església de Sant Ignasi (s. XVIII), de manera que qui passi per allà sàpiga que aquell element correspon l'antic temple. El marcatge es farà amb unes lletres d'acer envellit (vegeu imatge superior). També es resseguirà amb aquest material el perímetre d'altres restes arqueològiques. Recordem que l'enderroc de la Sala Ciutat va permetre recuperar al solar que ocupava la planta i estructures de l'església de Sant Ignasi, un mur baixmedieval i dipòsits de l'època medieval destinats a treballar el cuir.

El rasant de la plaça farà una mica de pendent en direcció a la capella del Remei que s'aprofitarà per portar les aigües pluvials cap als parterres, que tindran un cordó al perímetre de granit on es podrà seure. També hi haurà uns canals amples d'acer Corten (envellit) per conduir l'aigua quan plogui a les quatre jardineres, que tindran grava al mig per recollir-la. Pel que fa al terra de la plaça, seguirà l'estil del d'altres indrets del Centre Històric, amb formigó blindat i lloses de granit de gris flamejat. La il·luminació serà amb projectors led i disposarà d'un banc com els que hi ha a la plaça de Sant Ignasi existent.