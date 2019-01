El Col·legi d'Advocats insisteix que el pinso anticonceptiu és «del tot legal»

El Col·legi d'Advocats de Manresa insisteix que el pinso anticonceptiu per a coloms és «del tot legal» a Catalunya i reitera la defensa d'aquest mètode com a alternativa al sacrifici d'aus, que és el sistema emprat a la capital del Bages des de fa anys i que tanta polèmica ha despertat darrerament a causa del saboteig de tots els remolcs que hi ha instal·lats a la ciutat per capturar coloms.

Verònica Cuevas, presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Manresa, ha desmentit en declaracions a Regió7 que el pinso anticonceptiu només estigui considerat legalment un biocida i que sigui aquest el motiu pel qual no es pot fer servir a Manresa. Segons Cuevas, és un dels arguments que l'Ajuntament ha defensat més d'una vegada per negar-se a canviar el sistema amb què controla la població d'aus.

L'advocada reitera que no existeix cap buit legal a l'entorn del pinso anticonceptiu: «És un medicament que actualment s'està aplicant a través d'una directiva europea i té un protocol propi per registrar-lo. La Generalitat n'autoritza l'ús com a medicament en l'àmbit veterinari», explica Cuevas. Segons la presidenta, «la Generalitat deixa clar que el fet d'estar considerat medicament preval sobre la catalogació com a biocida». De fet, el mètode d'esterilització de coloms a través de pinso anticonceptiu es basa en la ingesta de nicarbazina, un fàrmac que està aprovat pel Registre Sanitari de la Unió Europea i el Registre Sanitari d'Espanya per inhibir la formació d'ous en les aus.

Avalat pels col·legis catalans



Cuevas també fa referència a la posició de la resta de Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d'Advocats catalans, que des del 2017 avalen l'ús d'aquest fàrmac per controlar la població de coloms als municipis. «Estudiar jurídicament l'ús del pinso és el primer que vam fer, i n'hem explicat una vegada i una altra la seva legalitat. Una altra cosa és que no s'utilitzi pels dubtes de l'Ajuntament de Manresa», lamenta la presidenta.

Així mateix, Cuevas cita els estudis del catedràtic de Veterinària de la UAB Santiago Lavín que «demostren que el pinso provoca que no tots els coloms criïn, però sense fer-los cap mal ni afectar altres espècies d'aus».

A l'Estat espanyol l'empresa que distribueix el fàrmac (sota el nom d'Ovistop) és l'anoienca ZooEthics. I a Catalunya ja hi ha nou Col·legis d'Advocats que tenen Comissions de Protecció dels Drets dels Animals: Barcelona, Tarragona, Girona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Reus i Manresa.