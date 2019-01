Concentració a Manresa contra les detencions pel tall de vies a Girona

Prop de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre davant la comissaria de la policia nacional de Manresa en protesta per les detencions que s'han efectuat aquest dimecres a Girona pel tall de vies de l'1 d'octubre passat. La convocatòria ha anat a càrrec de l'ANC, Òmnium, col·lectius de l'esquerra independentista, formacions polítiques sobiranistes i el CDR.

La comissaria ha estat custodiada pels Mossos i a la zona s'hi han sentit crits de «llibertat presos polítcs», i «independència». I a primera fila, la concentració estava encapçalada per una pancarta que deia «Quan la i injustícia és llei la desobediència és un deure» i el lema «fora policia franquista». També s'han sentit alguns crits contra els Mossos i consignes com «sense desobediència no hi ha independència».

Onze detinguts al matí i cinc a la tarda



Al llarg d'aquest dimecres, la Policia Nacional ha detingut setze persones en el marc d'un l'operatiu obert pel tall de les vies de l'AVE durant les mobilitzacions per l'aniversari de l'1-O a Girona. Al matí hi ha hagut onze arrestats, entre els quals l'alcalde de Verges i el de Celrà, que han sortit en llibertat a l'espera que el jutjat els citi a declarar per un suposat delicte de desordres públics.

Ja a la tarda, han estat detinguts el fotoperiodista Carles Palacio, que al matí cobria les detencions davant la comissaria i quatre activistes vinculats a moviments independentistes. Un dels arrestats té una discapacitat i està sota curatela. També han detingut un nebot del president Quim Torra que és militant de la CUP de Santa Coloma de Farners.