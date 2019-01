Debat sobre espai públic i conflicte social

L'Espai Roig del Bages organitza una xerrada amb l'antropòleg Manuel Delgado per tal de reflexionar sobre l'espai públic i com s'hi desenvolupen les relacions socials, les relacions de domini i els diferents conflictes socials. L'acte serà presentat per Gemma Tomàs, arquitecta i regidora de la CUP a l'Ajuntament de Manresa, avui a 2/4 de 8 de la tarda a l'Espai Roig del Bages (carrer de la Mel número 8, 1r pis). Delgado és doctor en antropologia social i professor a la Universitat de Barcelona.