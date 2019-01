Pere Vinyals, exdirigent veïnal de Santa Caterina, candidat de Primàries Manresa

El manresà Pere Vinyals, expresident de l'Associació de Veïns de la Torre Santa Caterina, es presenta com a candidat a encapçalar la llista de Primàries Manresa. Així ho ha comunicat aquest dimecres. Vinyals se suma a les candidatures que ja s'han fet públiques d'Arnau Padró i Joan Gil.

Vinyals, que ara és tresorer de l'entitat veïnal, va néixer a Manresa el 1964. Actualment treballa com a cap de manteniment i fabricació a l'empresa PlasticsBages Industrial. Casat i amb un fill, es considera "ferm defensor del moviment veïnal". Va ser un dels fundadors de l'associació de veïns de Santa Caterina i posteriorment també va participar en la formació i la direcció de la plataforma MoVeM. Va ser vicepresident del Gimnàstic Manresa i va formar part del Casal Cultural de Dansaires Manresans.

Pel que fa a la seva trajectòria i orientació política, Vinyals es considera "una persona d'esquerres que creu en la independència del nostre país com a element clau de conjuntura i unió entre tots els catalans". Per aquest fet, opina que cal destinar "tots els esforços en fer efectiva la república votada i guanyada al referèndum de l'1-O". El seu programa electoral gira entorn a cinc eixos, que són "Recuperar l'esplendor de la ciutat com a capital de la Catalunya Central", "Connexió i mobilitat dins la ciutat", "Participació ciutadana", "Polítiques socials" i "Esport i cultura".

La seva activitat política va començar amb la creació de la formació MoVeM, de la qual n'ha estat president des de llavors. A les eleccions municipals del 2015 es va presentar com a número 2 de la coalició Millor Manresa, candidatura formada per MoVeM, Solidaritat per la Independència (SI), Reagrupament i independents.