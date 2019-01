El politòleg Joan Gil presenta candidatura a Primàries Manresa

arxiu particular

Joan Gil arxiu particular

Joan Gil, de 30 anys, ha fet pública la seva candidatura a Primàries Manresa. Gil és llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB, professor de català a Barcelona i gestor de projectes a l'entitat referent del tercer sector de l'Hospitalet. Gil és conegut per haver demanat al president Puigdemont a TV3 si estava tota l'estructura jurídica i política preparada per a la independència, tenint en compte els incompliments electorals precedents.